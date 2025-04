Se realizó Torneo Interasociativo de Voley con buen nivel deportivo y de organización

0 0

Se llevó a cabo el Torneo Interasociativo de Voley, organizado por la subcomisión de este deporte de Club Centro Social, perteneciente a la Liga Morterense.

A lo largo de toda la jornada se llevaron a cabo los juegos correspondientes a las tres categorías programadas: Sub 14, Sub 16 y Sub 18, en tres canchas dentro del Polideportivo de la Institución.

Se pudo observar en cada una de ellas, un notable nivel deportivo, y la organización en general, que tuvo un cierre cerca de las 21 horas del domingo.

Al finalizar la competencia, autoridades de la Liga, encabezada por Juan A, Cerda, del Club anfitrión Centro Social la Pte Anabel Ferrero y Sebastián García, y el Intendente Municipal Mauricio Actis, fueron los encargados de entregar los trofeos y medallas a los primeros tres equipos de cada categoría.

Asimismo en todo momento, destacaron el nivel de los partidos, pero también la organización que tuvo este primer Torneo a nivel Provincial del año.

PODIO DEL TORNEO INTERASOCIATIVO DE VOLEY

Categoría Sub 14

1° ASOCIACION SAN JUSTO

2° ASOCIACION DE CORDOBA

3° ASOCIACION DEL SUDESTE

Categoría Sub 16

1° ASOCIACION DE CORDOBA

2° ASOCIACION DEL SUDESTE

3° ASOCIACION SAN JUSTO

Categoría Sub 18

1° ASOCIACION DE CORDOBA

2° ASOCIACION DEL SUDESTE

3° ASOCIACION SAN JUSTO

La Asociación Morterense concluyó en el 4° lugar de la categoría sub 14, en el 6° lugar de la categoría sub 16, y en el 5° lugar de la categoría Sub 18.

