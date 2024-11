Semana Internacional: Concientizan sobre uso adecuado de antibióticos

Woman's hand pours the medicine pills out of the bottle

Views: 34 0 0 Read Time: 4 Minute, 4 Second El Ministerio de Salud invita a la comunidad a sumarse a las actividades que realizarán hospitales provinciales, en el marco de la Semana internacional de concientización para el uso adecuado de antibióticos, que este año tiene lugar hasta el 24 de noviembre. Las iniciativas apuntan a sensibilizar sobre la temática a equipos de salud, y, en muchos casos, se hace extensiva a toda la comunidad que asiste a las instituciones. Cabe mencionar que la actividad principal se llevará a cabo el día miércoles 20, en el Centro Cívico del Bicentenario, con la presencia del ministro de Salud, junto a directores de hospitales de Capital e interior, coordinadores de comités de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud –IACS- de hospitales provinciales, personal de Farmacia Hospitalaria, y jefes de farmacias de hospitales de capital e interior. En la misma, el Programa de uso adecuado de antimicrobianos expondrá acerca de temas como la importancia del uso adecuado de antimicrobianos, el acompañamiento de parte de entidades relacionadas (Red de Infectología de Córdoba) y se realizará la presentación de una Resolución Ministerial que crea una comisión de trabajo interdisciplinaria para desarrollar tareas inherentes. Vale destacar que la jornada contará con la presencia de facultades de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica de Córdoba, referentes en la temática. Además, participará el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, el Círculo Médico de Córdoba, Colegios, Institutos, Sociedades y Cámaras afines a la temática. Por otro lado, en adhesión a la fecha, durante toda la semana los edificios públicos se iluminarán de azul marino. Uso adecuado de antibióticos El uso correcto de antibióticos y antimicrobianos como los antivíricos, antifúngicos o antiparasitarios tienen una gran importancia como medida preventiva y curativa ante enfermedades potencialmente mortales para las personas. En tanto, un uso inadecuado o el abuso sistemático de estos fármacos acelera la resistencia a antimicrobianos (RAM), entendida como la capacidad de los microorganismos (bacterias, virus, hongos, parásitos) de producir mecanismos específicos que les permiten sobrevivir a estos medicamentos. Esta pérdida en la eficacia genera la necesidad de emplear fármacos más caros, tratamientos más largos y con más efectos adversos, lo que incrementa los costos médicos, prolonga las internaciones hospitalarias y aumenta la mortalidad. Al respecto, Gustavo Martínez, a cargo del Servicio de Seguridad del Paciente y Control de la Calidad, expresa: “El aumento de la resistencia de los microorganismos a estos medicamentos es un problema de salud pública a nivel mundial, por lo cual debemos ser muy responsables en su utilización”. En tanto, el referente enfatizó en que “resulta fundamental informar a la comunidad acerca del uso responsable de los antibióticos, para preservar su eficacia”. En este sentido, ante la sospecha de una infección, lo primero que se debe realizar es una consulta médica, para establecer qué tipo de enfermedad se está cursando; si es producida por bacterias, virus, hongos o parásitos. Además, es importante recordar que los antibióticos únicamente pueden ser prescritos por un/a profesional médico/a u odontólogo/a; por lo cual es fundamental no automedicarse y evitar recomendaciones que no sean de un profesional capacitado. Otras recomendaciones Hay que tener en cuenta que cada antimicrobiano tiene su indicación para distintas infecciones, y que los más comunes, como por ejemplo la amoxicilina o azitromicina, no se deben utilizar en resfríos o cuadros gripales, debido a que son de origen viral y los antibióticos no son activos contra esos agentes. Asimismo, en caso de tomar un antimicrobiano, es fundamental seguir las indicaciones establecidas por el equipo de salud (cantidad de dosis, días y horarios), así como terminar la medicación cuando se haya indicado y no antes, aunque la persona se sienta mejor. Tampoco deben utilizarse nuevamente sin indicación, aunque los síntomas sean los mismos. La importancia de un abordaje multisectorial Según la Organización Mundial de la Salud, la resistencia microbiana es una amenaza sanitaria global creciente, que requiere un abordaje multisectorial inmediato, debido a que se pone en riesgo el correcto tratamiento de determinadas infecciones. En el país, se reglamentó la Ley 27680, la cual declara de interés público nacional la prevención y el control de la resistencia a los antimicrobianos y tiene por objeto establecer los mecanismos necesarios para su promoción en el territorio nacional. A nivel provincial existe un Programa de uso adecuado de antimicrobianos que funciona en hospitales públicos desde el año 2001, donde se implementa un sistema de pre autorización de recetas de antimicrobianos de uso restringido, a cargo del servicio de Seguridad del Paciente y Control de la Calidad y la Dirección de Farmacia. Además, existe un equipo de trabajo interdisciplinario que se reúne desde 2018 y trabaja en proyectos de difusión para mejorar la indicación adecuada de antimicrobianos. Este espacio está representado por referentes de las universidades, colegio de farmacia, sociedades científicas médicas, odontológicas y veterinarias, junto al Ministerio de Salud y municipio, entre otros. 