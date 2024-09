Federal A: Sp.Belgrano ganó 3-0 y sigue en carrera. Además clasificó a Copa Argentina

0 0

Por el Torneo Federal A, Sportivo Belgrano de San Francisco le ganó a San Martín de Formosa por 3 a 0 y se mete en la carrera por la clasificación a semifinales. Fue el único partido adelantado.

El equipo sanfrancisqueño ya cumplió uno de los objetivos de esta Fase Campeonato: meterse en la Copa Argentina.

Resultados

Sportivo Belgrano 3 (Leiva, Algozino y Mauri) – San Martín 0

Atenas vs Defensores de Belgrano

Sportivo Las Parejas vs Sarmiento

Sol de América vs 9 de Julio

Libre: Central Norte

Posiciones:

Central Norte 15

Sportivo Belgrano 13

San Martín 12

Sarmiento 11

Sportivo Las Parejas 9

Atenas 7

9 de Julio 5

Sol de América 5

Defensores de Belgrano 3

Próxima fecha:

Defensores de Belgrano vs Sportivo Belgrano

9 de Julio vs Central Norte

Sarmiento vs Sol de América

San Martín vs Sportivo Las Parejas

Libre: Atenas.

