Tana: San Francisco presentó asistente virtual, la primera ciudad del interior cordobés

Fue presentado el nuevo asistente virtual de la Municipalidad de San Francisco llamado “Tana”. El mismo fue creado por el municipio con la intención de acercar al ciudadano mayores y mejores herramientas de atención de una manera más accesible.

“Estamos presentando una nueva herramienta tecnológica para avanzar en este eje estratégico que nos planteó Damián (Bernarte) en la modernización del Estado, de nuestros procesos administrativos y tender a disminuir el uso del papel hasta llegar a `papel cero´”, dijo la secretaria de Innovación municipal, Micaela Mulassano.



“Tana es una herramienta que se suma a las ya existentes y que no trabajan de manera aislada, sino que integran todas las áreas de la municipalidad para dar una mejor atención y servicio a los sanfrancisqueños. Se trata de un chat de WhatsApp donde la gente podrá hacer consultar, realizar trámites o pagar en línea”, añadió y especificó que durante esta primera etapa se avanzará en trámites referidos a infracciones y multas, tasas y servicios, realización de reclamos y conocer el estado de los mismos, sumado a la obtención de turnos”.



Por último, Mulassano destacó que “este asistente virtual contribuirá además a que el municipio pueda realizar una trazabilidad de datos que permita medir las necesidades de los ciudadanos y así mejorar esos servicios y tomar mejores decisiones”.



En tanto el director de Innovación, Juan Pablo Bono, dijo: “la ventaja que tiene el asistente virtual es que está conectado con la base de datos que tiene la municipalidad en todas las áreas. Muchas de las consultas las resuelve de forma automática. En el caso de reclamos, va a ir haciendo preguntas que el vecino irá contestando y va a poder resolverlo. En el mismo sentido en lo que respecta a turnos, a través de preguntas y respuestas con opciones”.



“En el caso de que en algún momento alguna de las respuestas no fuera la esperada, saldrá la opción que le va a permitir derivar a un operador en línea quien va a asistir al vecino de forma directa”, indicó. Tana es nuestro canal más directo de comunicación con el vecino, mediante el cual vamos a ir monitoreando indicadores», finalizó el funcionario.



“Respecto de los agentes que van a atender, a partir de la solicitud del vecino en el caso de reclamos, si bien está automatizado, podrá interactuar con un operador capacitado. En cuanto a tasas y servicios, directamente va a atender un agente, y también en pocos pasos va a poder obtener el cedulón o link de pago”, mencionó Juan Calloni, jefe de Informática del municipio.



“A futuro -amplió- la idea es seguir sumando distintas áreas y procesos. Donde hay una conversación verbal con los vecinos, hay una oportunidad de generar un proceso a través de Tana, que estará, en su mayoría, 24 horas los 7 días de la semana”, concluyó.





Para finalizar, el intendente Damián Bernarte explicó que el nombre de esta novedosa herramienta (Tana) se debe a la influencia y a la colectividad más numerosa en San Francisco como lo es la italiana. “Siempre hablamos de la construcción colectiva del Estado Municipal junto a las instituciones para aportar una solución mejor, pero esta es una buena oportunidad para demostrar el mismo razonamiento puertas adentro de la gestión con áreas que no sean estancas”, dijo.



“Debemos avanzar a que la relación del Estado con el vecino esté a un click de distancia para facilitarle la vida a la gente. Hemos avanzado mucho –destacó el intendente- y estamos orgullosos, pero tenemos que ir por más, disfrutar cada logro que conseguimos, darlo a conocer, ponerlo a disposición de nuestra comunidad y ver cómo lo vamos a mejorar para seguir simplificándole la vida a los vecinos y las vecinas”.

