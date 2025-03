Voley sub 13 de San Jorge participó de Grand Prix en Porteña y prepara abierto sub 18

0 0

La categoría sub 13 de Voley participó del Grand Prix organizado por Porteña Asociación. El encuentro es preparatorio para los torneos de la temporada 2025 de la Liga.

Jugaron tres partidos en la zona: San Jorge vs Devoto A, San Jorge vs Balnearia y San Jorge vs Porteña Asociación A.

Fue una linda jornada en la que las chicas lo dieron todo, listos para seguir mejorando en esta etapa de preparación.

Asimismo la subcomisión prepara un Torneo Abierto de la categoría Sub 18 para el venidero domingo 9 de marzo.

