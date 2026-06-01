Fútbol: Centro se quedó con el clásico por goleada

En la tarde del domingo, se completó una nueva fecha, la N°2 del Torneo Clausura de la Liga Regional de Fútbol Zona Norte.

El clásico de Brinkmann fue para Centro Social que goleó a San Jorge 4 a 1, con goles de Sacco, Godoy y dos de Gaviglio. Descontó Toledo para San Jorge.

En Reserva igualaron 1 a 1.

Resultados

Porteña 2- Sp. Suardi 1

Juniors 0- Tiro Federal 6

Nueve de Morteros 1- Nueve de Freyre 0

Posiciones

Tiro Federal 6- Porteña 6- Nueve de Morteros 4- Centro Social 3- Nueve de Freyre 1- Sp. Suardi 1- San Jorge 1- Juniors 0.

Fecha 3

Sp. Suardi vs Nueve de Morteros

Tiro Federal vs Porteña

San Jorge vs Juniors

Nueve de Freyre vs Centro Social