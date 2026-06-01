Fútbol: Centro se quedó con el clásico por goleada

En la tarde del domingo, se completó una nueva fecha, la N°2 del Torneo Clausura de la Liga Regional de Fútbol Zona Norte.
El clásico de Brinkmann fue para Centro Social que goleó a San Jorge 4 a 1, con goles de Sacco, Godoy y dos de Gaviglio. Descontó Toledo para San Jorge.
En Reserva igualaron 1 a 1.
Resultados
Porteña 2- Sp. Suardi 1
Juniors 0- Tiro Federal 6
Nueve de Morteros 1- Nueve de Freyre 0
Posiciones
Tiro Federal 6- Porteña 6- Nueve de Morteros 4- Centro Social 3- Nueve de Freyre 1- Sp. Suardi 1- San Jorge 1- Juniors 0.
Fecha 3
Sp. Suardi vs Nueve de Morteros
Tiro Federal vs Porteña
San Jorge vs Juniors
Nueve de Freyre vs Centro Social