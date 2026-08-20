Archivo Histórico invita a Muestra, con la disertación de Néstor Barzola de la Comunidad «Kasic Sacat»

Desde el Archivo Histórico Municipal, informan que a partir del lunes 24 queda inaugurada la Muestra «Historia Escrita sobre los Huesos». En dicho momento se podrá compartir la disertación de Néstor Barzola, de la Comunidad Sanavirona «Kasic Sacat» de Villa Rosario del Saladillo.
INVITACIÓN
MUESTRA EN HALL DEL ARCHIVO MUNICIPAL
Muestra *“Historia Escrita sobre los Huesos”*.
Desde el lunes 24 de agosto en el Hall del Archivo Histórico.
Disertación de Néstor Barzola:
– 10:30 horas en el Teatrillo Municipal.
– 20 horas en SUM del Centro Cívico.