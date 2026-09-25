Anunciaron nueva convocatoria de financiamiento por $1.000 millones para Emprendedores Cordobeses

El gobernador Martín Llaryora anunció una nueva convocatoria de financiamiento por $1.000 millones para emprendedores cordobeses.

Lo hizo durante Emprende+, un encuentro que reunió a unos 2.500 participantes en el Hotel Quorum.

El mandatario anticipó, además, que la Provincia ampliará los espacios destinados a la exhibición y venta de productos en paseos, ferias y centros comerciales. El financiamiento se canalizará a través de la Fundación Banco de Córdoba.

“Para nosotros es un orgullo colaborar con un sector que forma parte del ADN de Córdoba. Lo fundamental es generar una cultura emprendedora, acompañarla y potenciarla”, afirmó Llaryora.

El encuentro, organizado por el programa Córdoba Emprendedora, combinó capacitación, vinculación y oportunidades comerciales para quienes buscan consolidar o ampliar sus proyectos.

Según datos del programa, Córdoba Emprendedora acompaña actualmente a más de 25.000 emprendedores y ha contribuido a la generación de 70.000 puestos de trabajo.

Hasta el momento, se otorgaron 3.055 créditos a tasa cero y se realizaron más de 100 capacitaciones, talleres y propuestas formativas, además de más de 40 encuentros de vinculación.

La secretaria de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, Laura Jure, destacó el acompañamiento a quienes desarrollan sus propios proyectos. “En Córdoba, los emprendedores no están solos. Hay un gobierno provincial decidido y comprometido a respaldarlos”, expresó.

También participaron el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla; el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano; y el secretario general de Desarrollo Social, Paulo Cassinerio.

Capacitación y oportunidades de negocio

La jornada incluyó charlas de Andrés Pallaro y Pablo Heinig sobre los desafíos de emprender y hacer crecer un negocio. También se desarrollaron 18 conversatorios sobre negocios, comunicación, finanzas, formalización, marketing e inteligencia emocional.

En esos espacios, 250 emprendedores trabajaron junto a especialistas sobre situaciones concretas de sus proyectos.

Emprende+ contó, además, con una ronda de negocios que vinculó a emprendimientos con empresas invitadas mediante reuniones previamente organizadas. Otras actividades facilitaron el intercambio entre participantes y el contacto entre quienes ofrecen y demandan productos o servicios.