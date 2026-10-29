  • 29 octubre, 2026

Deportes

4° Torneo de Newcom «Jardín de Ansenuza». Así quedaron las posiciones finales

Oct 28, 2026

De acuerdo a los juegos registrados durante el fin de semana, estos fueron los resultados del 4° Torneo NACIONAL de Newcom «Jardín de Ansenuza» realizado en el Polideportivo de Centro Social y deportivo Brinkmann.

Felicitaciones a los organizadores y a todos los equipos participantes.

COPA DE BRONCE

1.- ALUMNI DE SAN FRANCISCO

2.- NEWCOM INDEPENDIENTE DE FREYRE

3.- TIRO FEDERAL DE MORTEROS

4.- IKIGAI NEWCOM SANTIAGO DEL ESTERO

COPA DE PLATA

1.- CENTRAL SPORT DE PARANA ENTRE RIOS

2.- ESCUELA MUNICIPAL ALDEA BRASILERA DE ENTRE RIOS

3.- LAS PUMAS DE SAN FRANCISCO

4.- SAN ISIDRO DE SAN FRANCISCO

COPA DE ORO

1.- VILLA CALIFORNIA DE PARANA ENTRE RIOS

2.- LAS SULTANAS DE RIO TERCERO

3.- MEDIAS ROJAS DE PARANA ENTRE RIOS

4.- ANSENUZAS DE CENTRO SOCIAL

5.- NEWCOM RAMALLO (BUENOS AIRES)

6.- LAS AGUILAS SANTIAGO DEL ESTERO

7.- APASIONADAS NEWCOM SANTA FE

8.- CENTRAL SAN CARLOS (S.FE)