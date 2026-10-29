4° Torneo de Newcom «Jardín de Ansenuza». Así quedaron las posiciones finales

De acuerdo a los juegos registrados durante el fin de semana, estos fueron los resultados del 4° Torneo NACIONAL de Newcom «Jardín de Ansenuza» realizado en el Polideportivo de Centro Social y deportivo Brinkmann.
Felicitaciones a los organizadores y a todos los equipos participantes.
COPA DE BRONCE
1.- ALUMNI DE SAN FRANCISCO
2.- NEWCOM INDEPENDIENTE DE FREYRE
3.- TIRO FEDERAL DE MORTEROS
4.- IKIGAI NEWCOM SANTIAGO DEL ESTERO
COPA DE PLATA
1.- CENTRAL SPORT DE PARANA ENTRE RIOS
2.- ESCUELA MUNICIPAL ALDEA BRASILERA DE ENTRE RIOS
3.- LAS PUMAS DE SAN FRANCISCO
4.- SAN ISIDRO DE SAN FRANCISCO
COPA DE ORO
1.- VILLA CALIFORNIA DE PARANA ENTRE RIOS
2.- LAS SULTANAS DE RIO TERCERO
3.- MEDIAS ROJAS DE PARANA ENTRE RIOS
4.- ANSENUZAS DE CENTRO SOCIAL
5.- NEWCOM RAMALLO (BUENOS AIRES)
6.- LAS AGUILAS SANTIAGO DEL ESTERO
7.- APASIONADAS NEWCOM SANTA FE
8.- CENTRAL SAN CARLOS (S.FE)