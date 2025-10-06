INTA Brinkmann: Convocan a Mateada en Trigo en la localidad de Porteña

Dentro de las actividades propuestas desde la Agencia local del INTA Brinkmann, se convoca a todos los productores e interesados, a participar de la MATEADA EN TRIGO, a llevarse a cabo este martes 7 de octubre.

INVITACION

ATENCION PRODUCTORES, ASESORES Y PUBLICO INTERESADO

*Mateada en trigo*

Martes 7 de Octubre – 16 horas

Porteña

Recorremos un ensayo de 13 variedades junto al *Ing. Enrique Alberione de INTA Marcos Juarez* .

Vamos a compartir sobre avances del manejo sanitario y productivo.

Entrada libre y gratuita

​ Trae tu matera y buena onda

Inscribite acá: https://forms.gle/F7tYykCRozx9QKjW9 porque acredita BPAs

Mas info 3572 528728

¡Te esperamos para seguir creciendo juntos!

Organizan: Coop Ganadera, Agrícola y de Consumo de Porteña – INTA AER Brinkmann