INTA Brinkmann: Convocan a Mateada en Trigo en la localidad de Porteña

Dentro de las actividades propuestas desde la Agencia local del INTA Brinkmann, se convoca a todos los productores e interesados, a participar de la MATEADA EN TRIGO, a llevarse a cabo este martes 7 de octubre.
INVITACION
ATENCION PRODUCTORES, ASESORES Y PUBLICO INTERESADO
*Mateada en trigo*
Martes 7 de Octubre – 16 horas
Porteña
Recorremos un ensayo de 13 variedades junto al *Ing. Enrique Alberione de INTA Marcos Juarez* .
Vamos a compartir sobre avances del manejo sanitario y productivo.
Entrada libre y gratuita
Trae tu matera y buena onda
Inscribite acá: https://forms.gle/F7tYykCRozx9QKjW9 porque acredita BPAs
Mas info 3572 528728
¡Te esperamos para seguir creciendo juntos!
Organizan: Coop Ganadera, Agrícola y de Consumo de Porteña – INTA AER Brinkmann