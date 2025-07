600 Estudiantes de Escuelas participaron con propuestas de Conferencia Climática

En el marco de la segunda jornada de la Conferencia Climática Internacional en el Centro de Convenciones Córdoba, más de 600 estudiantes de escuelas de 16 departamentos participaron de un Climathon.

Organizada en forma conjunta entre el ministerio de Ambiente y Economía Circular, el ministerio de Educación y la ONG EcoHouse, el evento contó con la participación de 30 establecimientos educativos de las localidades de Córdoba Capital, San Francisco, Villa de María de Río Seco, La Carbonada, Impira, Las Tapias, La Para, Montebuey, Villa Allende, Deán Funes, San Vicente, Sebastián Elcano, Las Arrias, Santa Elena, San José de la Dormida, San Francisco del Chañar, Villa Tulumba, Rayo Cortado y Río Tercero.

El objetivo del espacio fue compartir experiencias y escuchar a los estudiantes, quienes participaron de juegos y actividades pensadas para favorecer el aprendizaje, debate y cocreación de propuestas concretas para enfrentar los desafíos ambientales en sus propias comunidades.

En ese sentido, la ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores, aseguró que “es muy importante tomar conciencia. A los jóvenes se les da la responsabilidad del futuro, y eso lo tenemos que construir entre todos. El ambiente no es algo generacional. Tenemos que tener una nueva actitud en el uso de los recursos naturales. Debemos hablar de cambio climático con mayor responsabilidad”.

Los jóvenes también recorrieron los productos y servicios que empresas e instituciones presentan en sus stands de la Expo Climática.

El presidente de la Agencia Córdoba Joven, José Scotto, valoró que “por estos días en Córdoba estamos escribiendo una nueva página en la historia climática y ambiental de Argentina y América Latina. Córdoba es un faro que ilumina a la Argentina, con la decisión política de un Gobierno provincial que pone como eje fundamental el cuidado del ambiente”.

Mientras que, Carolina Mónaco, fundadora de EcoHouse, sostuvo que “nuestra ONG nació hace 9 años y creemos que es fundamental la educación. Esto que hacen hoy aquí es parte de nuestro sueño. Quiero que hoy se lleven la convicción de que es posible cambiar el mundo”.

Jóvenes comprometidos

Durante el evento, Gael destacó que “está muy bueno el evento, y lo importante es que tiene una mirada y un enfoque en los jóvenes. Que me parece lo más central en cualquier futuro climático, cualquier accionar que queramos tener y cualquier cambio social, donde la mirada de los jóvenes y nuestra perspectiva es súper importante. Y que se tenga en cuenta y se abran estos espacios va en la dirección correcta”.

Por su parte, Morena dijo que “creo que es muy importante ya que no todos estamos bien informados con lo que pasa en nuestro planeta y tenemos que saber que lamentablemente por nuestras acciones estamos cometiendo errores que a lo mejor si siguen pasando en un tiempo futuro podemos tener un problema mayor”.

Santiago valoró que “hay chicos que no tienen la información necesaria o no le dan la importancia y es muy bueno estos espacios para poder tomar conciencia”.

María Pía aseguró que “es una instancia que me gusta porque me mueve mucho el tema del clima y el ambiente, me siento muy cómoda. Es una instancia que llama a todos a participar, a mí y mis compañeros”.

Anllelit señaló que “es bastante interesante por los temas y como lo explican. A los chicos la forma en que explican llama la atención y dan ganas de tomar nota”; mientras que Jazmín agregó que “el rol de los jóvenes es intentar ayudar en las cuestiones climáticas, y más cuando nos unimos todos y todos ponemos algo de nuestra parte”.

Por otro lado, Mario Santaella, coordinador de Relaciones Estudiantiles del Ministerio de Educación, ponderó que “preparamos a los ciudadanos para prevenir el cambio climático, concientizando a las personas para mejorar el mundo donde vivimos”.

Por su parte, Agustín Benavides, subsecretario de Coordinación del Ministerio de Ambiente y Economía Circular, explicó: “No tenemos un planeta B, por eso tenemos que comenzar desde los jóvenes. Es el momento que ustedes tomen estas acciones y herramientas para empezar a cambiar y corregir todo lo que se pueda”.

Mientras que Fabián Latanzi, presidente del Ente Biocba, invitó a todos a conocer la escuela municipal de Economía Circular.

Seguidamente, Claudia Maine, subsecretaría Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Educación, agradeció al personal docente que permitió que los jóvenes puedan participar de la jornada: “Estas son aulas alternativas con aprendizajes múltiples y estudiantes de toda la provincia. Los jóvenes son los verdaderos protagonistas del cambio”.

También Carolina Basualdo, intendenta de Despeñaderos, sostuvo que “lo importante de esto es que ustedes generen ideas innovadoras y luego se puedan implementar en cada localidad.”