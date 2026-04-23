81 Arqueros participaron del Torneo Homologatorio de Club Barrio Bertossi

El domingo 19 de abril se llevó a cabo el torneo homologatorio de arquería en las instalaciones de nuestro predio deportivo. El mismo contó con la participación de 81 arqueros provenientes de las localidades de Córdoba, Rosario, Villa María, Bell Ville, Unquillo, Capilla del Monte, San Antonio de Arredondo, San Francisco, El tío, Arroyito, Altos de Chipión, Suardi, Colonia Vignaud y la participación de diez arqueros de nuestra institución.

Nuestros arqueros obtuvieron los siguientes resultados:

Garrone Alejandro: Medalla de oro en categoría Raso JP (jóvenes promesas) Sub 15 E20.

Castelli Federico: Medalla de oro en categoría Raso JP Sub 18 E20. Logrando el pase de categoría a E30.

Garrone Francisco: Medalla de plata en categoría Raso JP Sub 18 E20. Logrando el pase de categoría a E30.

Garrone Anahí: Medalla de bronce en categoría Raso JP Sub 18 E20.

Simonelli Yanel: Medalla de oro en categoría Recurvo JP Sub 15 E20. Logrando el pase de categoría a E30.

Quiroga Valentín: Medalla de oro en categoría Recurvo JP Sub 18 E20. Logrando el pase de categoría a E30 y alcanzando el puntaje “Maestro”.

Gaido Mateo: Medalla de oro en categoría Raso Masculino Sub 15.

Acastello Lautaro: 6to puesto en categoría Raso E30.

Acastello German: 4to puesto en categoría Raso E40.

Spertino Raúl: 8vo puesto en categoría Recurvo E40.