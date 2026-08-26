Abren una nueva cohorte del Centro de Idiomas Córdoba (CIC) para estudiantes de la UPC

La Agencia Córdoba Joven y la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) abren una nueva cohorte del Centro de Idiomas Córdoba (CIC) para estudiantes de dicha casa de estudios.

Por este motivo, convocan a los interesados en aprender lenguas extranjeras a anotarse del miércoles 26 de agosto al 14 de septiembre, a través del Formulario Digital disponible en la web de la UPC (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj_h4fVWyc-we-QMueykWboxVfW7ziznFmhLvUBSH6XhfiVg/viewform).

El presente llamado es para cursar el Nivel 1 y, en esta oportunidad, el proceso de inscripción está dirigido exclusivamente a alumnos de la comunidad educativa de la UPC, en el marco del convenio de colaboración firmado entre ambas instituciones. El acuerdo tiene como objetivo garantizar el acceso gratuito a los cursos de idiomas, fortaleciendo la formación integral, la inclusión lingüística y las oportunidades de vinculación profesional e internacional. Bajo este convenio, no hay límite de edad para formar parte del CIC.

La propuesta incluye formaciones en inglés, francés, italiano, alemán, chino mandarín y portugués, y está especialmente orientada a estudiantes universitarios y terciarios que deseen ampliar sus herramientas idiomáticas para el desarrollo académico y profesional.

Los cursos se dictan de manera virtual y asincrónica, a través del campus de la Universidad. Una vez aprobados los cursos, los participantes recibirán una certificación oficial expedida por la Secretaría de Extensión de la UPC, que avala los conocimientos adquiridos.