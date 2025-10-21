Abrieron inscripciones para compañías Independiente: «Pulso Urbano 2025»

La Agencia Córdoba Cultura abre la convocatoria a artistas y compañías independientes de la provincia de Córdoba para participar en la décima edición del Festival de Danza Contemporánea en Paisajes Urbanos y Naturales – PULSO URBANO 2025, que se realizará los días 28, 29 y 30 de noviembre en distintos espacios urbanos y naturales de la ciudad de Córdoba.

Hasta el viernes 31 de octubre, artistas y compañías independientes de danza contemporánea con residencia en la provincia de Córdoba podrán postular sus producciones para formar parte de este evento, que celebra el movimiento, la experimentación y el diálogo entre cuerpo, territorio y comunidad.

Se seleccionarán cuatro proyectos titulares y dos suplentes, cada uno de los cuales recibirá $1.500.000 en concepto de honorarios profesionales por la realización de dos funciones durante el festival.

Las obras deberán ser inéditas, tener una duración de entre 12 y 15 minutos y estar despojadas de objetos escenográficos, pensadas para presentarse en espacios escénicos tanto en ámbitos urbanos como naturales, abiertos o cerrados. Cada propuesta deberá contar con un mínimo de cuatro (4) y un máximo de diez (10) intérpretes en escena.

Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6giTppI6wxHZdGIVlQBY3rg4f8zVDMMNNTYo0UHsfXGxjUw/viewform

Para participar, será necesario adjuntar el currículum vitae del/la director/a, coreógrafo/a y bailarines/as; un dossier del proyecto con descripción conceptual, estética y técnica; un video de ensayo de un minuto, y la documentación complementaria solicitada en las bases y condiciones.

El Festival Pulso Urbano: 10 años de movimiento compartido

Creado en 2008, el Festival Pulso Urbano integró en sus inicios la Red Internacional de Festivales de Danza Contemporánea “Ciudades Que Danzan” (CQD), red que reunía más de 40 festivales de todo el mundo y proponía el encuentro entre danza, arquitectura y ciudadanía. Desde entonces, Pulso Urbano se consolidó como un espacio de difusión, formación y creación colectiva, acercando la danza contemporánea al público a través de intervenciones en paisajes urbanos y naturales.

En esta décima edición, bajo el eje “Suelo y Hábitat Urbano/Natural”, el festival invita a reflexionar sobre el cuerpo como territorio vivo:

¿Cómo se inscribe el cuerpo en los suelos que habita?

¿Qué diferencias y resonancias emergen entre el suelo urbano y el natural?

¿De qué manera los lenguajes del movimiento pueden abrir nuevos modos de percepción sobre los territorios?

Pulso Urbano 2025 propone un encuentro entre artistas, públicos y paisajes, donde el hábitat se construye colectivamente a través de la danza y los suelos que nos cobijan.

Consultas: festivalpulsourbano.libertador@gmail.com (Hasta el jueves 30 de octubre a las 14 hs)