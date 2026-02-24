  • 24 febrero, 2026

Provinciales

Abrieron inscripciones para la Convocatoria 2026 del Programa Mi Primera Certificación

Feb 23, 2026

El Gobierno de Córdoba abrió las inscripciones para la Convocatoria 2026 del programa Mi Primera Certificación, una iniciativa destinada a acompañar a pequeñas y medianas industrias en el acceso, por primera vez, a Sistemas de Gestión de Calidad nacionales e internacionales, mediante el otorgamiento de Aportes No Reintegrables (ANR) de hasta $10.500.000.

La inscripción estará disponible hasta el 23 de marzo, con modalidad 100% digital y requisito de firma digital, a través del portal oficial de Córdoba Produce.

El programa tiene como objetivo colaborar en el financiamiento de los costos asociados a consultoría y certificación, promoviendo la incorporación de normas de calidad, gestión, ambiente y procesos, fundamentales para mejorar la competitividad, eficiencia productiva y posicionamiento de las pymes cordobesas en los mercados internos y externos.

Montos y normas alcanzadas

Las empresas que presenten proyectos de primera certificación en ISO 9001:2015 podrán acceder a un ANR de hasta $10.000.000, mientras que aquellas que postulen proyectos de primera certificación en HACCP, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, BPM y otras normas, podrán recibir hasta $10.500.000.

Estas certificaciones resultan clave para optimizar procesos, reducir costos, mejorar el uso de los recursos y fortalecer la calidad de los productos y servicios, consolidando el entramado industrial de la provincia.

Requisitos y modalidad

Para acceder al beneficio, las empresas deberán:

  • Confeccionar un proyecto de certificación, con una duración máxima de 12 meses.
  • Seleccionar un consultor del Registro habilitado.
  • Elegir una entidad certificadora.
  • Presentar la documentación requerida de manera digital y con firma digital.

Cada empresa podrá optar por una o hasta cuatro normas, siempre que se trate de certificaciones por primera vez.

Los proyectos serán evaluados por un comité integrado por organismos públicos y privados, que seleccionará a las empresas beneficiarias de acuerdo al impacto productivo y la viabilidad técnica de cada propuesta.

Registro de consultores

Los consultores que deseen participar deberán inscribirse en el Registro de Consultores, accediendo con CiDi Nivel 2 al trámite correspondiente y adjuntando la documentación exigida.

Este paso deberá ser realizado únicamente por quienes no se hayan inscripto en ediciones anteriores.

Compromiso con la industria cordobesa

A través del programa Mi Primera Certificación, el Gobierno de Córdoba ratifica su compromiso con el fortalecimiento de las pymes industriales, promoviendo la mejora continua, la innovación, la eficiencia productiva y la generación de empleo de calidad en todo el territorio provincial.

Más información y contactos

Inscripciones abiertas: hasta el 23 de marzo
Más información: https://cordobaproduce.cba.gov.ar/4647/mi-primera-certificacion/
Cel: 351 2373858
Correo: miprimeracertificacion@cba.gov.ar