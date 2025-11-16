Actis y Tévez recorrieron y destacaron nivel de la Jornada de Puertas Abiertas del Ipemyt 262

El intendente Mauricio Actis, acompañado por el legislador Gustavo Tevez, recorrió la Jornada de Puertas Abiertas del IPEMyT 262 “Dr. Belisario Roldán”.

Durante la jornada, pudieron apreciar los diversos proyectos presentados por los alumnos, quienes compartieron y explicaron los contenidos trabajados en clase.

En el acto de apertura, el intendente Actis agradeció al director Ariel Ramallo, quien celebró su última jornada de puertas abiertas previo a su jubilación, y felicitó a la institución por promover este tipo de actividades que integran a los alumnos, sus familias y a toda la comunidad.

Las autoridades también conocieron de cerca proyectos especiales desarrollados dentro del establecimiento, destacando el compromiso, la creatividad y el talento de los estudiantes.