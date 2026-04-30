Adelanto Basquet: Ganó San Jorge ante Devoto

El equipo de primera división de Club San Jorge, se hizo fuerte de local ante Sociedad Sportiva Devoto, por la octava fecha del Torneo Apertura Asociativo Morterense.
El resultado final fue: 84-71.
Entre los máximos anotadores del juego se destacaron: Lázaro Pastore con 25 y Oscar Cabrera con 19 puntos.
El próximo partido, se juega el clásico Brinkmanense.
Posiciones
Unión San Gmo 13- Libertad (S) 13- El Ceibo 12- Tiro Federal 11- Centro Social 11- Sp. Suardi 11- El Tala 10- San Isidro 10- Porteña 10- San Jorge 9- Nueve de Julio 8- Devoto 7.
Fecha 8
Unión San Guillermo vs El Ceibo (San Francisco)
El Tala (San Francisco) vs Porteña Asociación
Libertad (Sunchales) vs Tiro Federal (Morteros)
Sportivo Suardi vs San Isidro (San Francisco)