Adelanto: Porteña le ganó a Sp. Suardi, y es único puntero. El resto va el domingo

En la noche del miércoles, Sp. Suardi visitó por la segunda fecha del Torneo Clausura de Futbol, a Porteña Asociación, en el Décimo Mezzano. El resto se juega el día domingo 31.

Con la victoria del equipo dirigido por Manuel García, provisoriamente es el único puntero de la Zona Norte.

En primera, la victoria fue para Porteña por 2-1. En tanto en reserva Sportivo derrotó al equipo local



Posiciones: Porteña 6- Tiro Federal 3- San Jorge 1- Nueve de Morteros 1- Nueve de Freyre 1- Sp. Suardi 1- Centro Social 0- Juniors 0

Fecha 2

Nueve de Morteros – 9 Nueve de Freyre

Centro Social- San Jorge

Juniors – Tiro Federal