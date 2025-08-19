Adultos Mayores de Morteros: Invitan a recorrer Casa «Graciela Boero»

La Municipalidad de Morteros, a través de la Secretaría de Salud, la Dirección de Políticas Sociales y la Oficina del Adulto Mayor, invitan a todos los adultos mayores de la ciudad a participar de un recorrido por la emblemática Casa Graciela Boero, un espacio que guarda en sus rincones arte, historia y cultura.

La actividad se llevará a cabo el jueves 21 de agosto, a las 17 horas, y busca ofrecer un encuentro para disfrutar del patrimonio local y compartir una experiencia enriquecedora en comunidad. No se necesita inscripción previa. Quienes estén interesados pueden acercarse ese mismo día a la hora anunciada a la Casa.

Desde las áreas organizadoras destacan la importancia de generar propuestas que fortalezcan los lazos sociales y promuevan el acceso a la cultura para todos.