Agencia Córdoba Cultura lanza nueva edición de Teatro Itinerante

La Agencia Córdoba Cultura lanza una nueva edición de Teatro Itinerante, el programa que acerca las artes escénicas a cada rincón del territorio provincial. A partir de abril de 2026, el ciclo vuelve a ponerse en marcha con una propuesta diversa, federal y con fuerte identidad cordobesa.

La apertura oficial será el sábado 12 de abril a las 17, en la Plaza del Barrio Las Violetas (Córdoba Capital), con una varieté que reunirá teatro, circo y distintas disciplinas escénicas en un espectáculo pensado para todo público. Formarán parte de esta jornada las compañías Marakatu, Circo Potosí, La Termostática, Compañía Dominguera de Circo, Compañía Entropía, Teatro Circo Contemporáneo y Pequeña Compañía Parafernal.

Un programa que acerca el teatro a la comunidad

Consolidado como una política cultural sostenida en el tiempo, Teatro Itinerante promueve el acceso a la cultura y fortalece la circulación de artistas en toda la provincia. En esta edición, el programa impulsará el trabajo de elencos de teatro, danza, circo, títeres, narración oral y clown, que recorrerán tanto barrios de la ciudad de Córdoba como localidades del interior.

La iniciativa se desarrolla en articulación con referentes culturales y espacios territoriales, lo que permite construir una programación situada, con identidad local y pensada para públicos diversos.

Escenarios que se transforman

Las funciones tendrán lugar en plazas, escuelas, bibliotecas, centros culturales y espacios comunitarios que, por unas horas, se convertirán en escenarios abiertos. De este modo, el programa genera instancias de encuentro entre artistas y comunidades, ampliando el acceso a experiencias culturales en distintos contextos.

Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita, reafirmando el carácter inclusivo del ciclo.

Teatro Itinerante vuelve así a tender puentes, a recorrer caminos y a poner en movimiento el arte escénico cordobés, acercándolo a nuevos públicos en todo el territorio.

Teatro Itinerante 2026: el arte escénico vuelve a recorrer toda la provincia – Web de Noticias – Gobierno de Córdoba