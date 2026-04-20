Agencia ProCórdoba lidera delegación en la eMerge Américas 2026 de Miami

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La Agencia ProCórdoba lidera una delegación que participará de la conferencia eMerge Americas 2026, la cual se desarrollará en la ciudad estadounidense de Miami, Florida entre los días 21 al 24 de abril. Se trata de una de las conferencias tecnológicas más importantes del continente americano.

El evento funciona como plataforma de conexión entre startups, inversores y empresas del ecosistema digital de América Latina y el mercado estadounidense.

En ese marco, el 21 de abril ProCórdoba organiza Córdoba Tech Talks, un evento de vinculación diseñado para que las empresas de la delegación presenten sus propuestas ante tomadores de decisión y líderes empresariales de Estados Unidos.

El encuentro tendrá lugar en ManaTech, un espacio de tecnología y emprendimiento de Miami, y se realizará en simultáneo con la Argentina Tech Week (20 y 21 de abril), iniciativa que nuclea actividades del ecosistema tecnológico argentino en la ciudad.

Durante Córdoba Tech Talks, las empresas cordobesas presentarán casos y aplicaciones en inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad, con foco en soluciones que ya están en funcionamiento en distintos sectores.

La propuesta apunta a demostrar aplicaciones concretas más que conceptos generales, mostrando cómo estas tecnologías se utilizan para mejorar operaciones, automatizar procesos y fortalecer capacidades digitales en organizaciones.

Luego de las presentaciones, el evento continuará con una instancia de speed networking, pensada para facilitar encuentros entre empresas, emprendedores y referentes del sector. La jornada cerrará con un momento de networking acompañado de una degustación de bebidas de Córdoba, que incluirá vinos regionales y la tradicional bebida Fernet.

La elección del mercado estadounidense responde a la magnitud de la demanda tecnológica en ese país. Solo el mercado de inteligencia artificial aplicada a ciberseguridad supera los USD 4.700 millones y podría alcanzar más de USD 10.900 millones hacia 2030, según datos de Grand View Horizon.

En ese contexto, la participación en eMerge Americas y en Córdoba Tech Talks busca posicionar a las empresas cordobesas como proveedoras de soluciones para ese mercado.

La delegación cordobesa

La comitiva está compuesta por 12 empresas y el Córdoba Clúster. En detalle, participan:

BizitGlobal, desarrollo de software a medida e inteligencia artificial aplicada a negocios;

Wootic, modelos de negocios digitales con énfasis en Web3;

Framex Group, logística internacional y cadena de suministro;

Rocbird, tecnología y desarrollo de soluciones a medida;

Vortex, transformación digital con plataformas de IA y automatización;

Fortr3ss, ciberseguridad automatizada 24/7;

Clarika Soluciones Informáticas, servicios informáticos e innovación tecnológica;

Exomindset, inteligencia artificial, análisis de datos y desarrollo de software;

RiesgoOnline, sistemas de información para el mercado financiero y crediticio;

Argalis, infraestructura IT y consultoría en seguridad y telecomunicaciones;

SoftMiners, soluciones SAP e inteligencia artificial para la gestión empresarial;

AG Global, propiedad intelectual y negocios internacionales en LATAM y Estados Unidos.

Instituciones que acompañan el evento

Además de ProCórdoba como organizador, el evento cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Córdoba, CESSI (Cámara de la Industria Argentina del Software), AmCham Argentina, ManaTech, el Cluster Córdoba y PromArgentina.

En los últimos años, la provincia se ha consolidado como uno de los principales polos tecnológicos de América Latina, con una comunidad de empresas especializadas en desarrollo de software, inteligencia artificial, ingeniería de datos y ciberseguridad.

Córdoba Tech Talks en Miami busca fortalecer los vínculos entre este ecosistema y el entorno tecnológico del sur de Florida. Para más información sobre el evento, se puede consultar el siguiente enlace: https://emergeamericas.com/es/conference-expo/conference-expo-2026/.