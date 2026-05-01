Agenda 2026: Primera sesión plenaria del Consejo Provincial de Personas Mayores

Con la participación de representantes de distintos puntos del territorio provincial, el Gobierno de Córdoba puso en marcha la agenda 2026 del Consejo Provincial de Personas Mayores, durante la primera sesión plenaria del año, desarrollada en la Sala Regino Maders de la Legislatura Histórica.

El encuentro fue encabezado por la vicegobernadora Myrian Prunotto y el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, junto a la secretaria de Inclusión de las Personas, Emilia Eslava.

La jornada reunió a federaciones de centros de jubilados, organizaciones de la sociedad civil, obras sociales, colegios profesionales, organismos públicos y universidades, consolidando al Consejo como un espacio de participación, diálogo y construcción colectiva de políticas públicas destinadas a las personas mayores.

Durante la sesión se presentaron las nuevas autoridades y las representaciones institucionales para el período 2026-2027. Además, se definieron los principales ejes de trabajo que orientarán la agenda anual del organismo, con el objetivo de fortalecer una mirada integral sobre el cuidado, la inclusión, la participación y el acceso a derechos en toda la provincia.

En este marco, la vicegobernadora Myrian Prunotto expresó: “Desde el Gobierno de Córdoba entendemos que una sociedad se mide también por cómo acompaña, respeta y valora a quienes han construido su historia con esfuerzo, trabajo y compromiso. Las personas mayores no son solamente memoria viva de nuestra provincia: son presente activo, experiencia, participación y una voz imprescindible para pensar el futuro”.

Por su parte, el ministro Miguel Siciliano destacó la decisión del Gobierno provincial de sostener espacios institucionales que promuevan la escucha y la participación ciudadana.

“Las personas mayores tienen que ser protagonistas de las decisiones que las involucran. Desde el Gobierno vamos a seguir generando herramientas y espacios de encuentro que promuevan inclusión, participación y una mejor calidad de vida en toda la provincia”, afirmó.

Y agregó: “Estamos convencidos de que no hay políticas públicas de calidad sin escucha activa. Este Consejo es clave porque nos permite trabajar junto a quienes conocen de primera mano las necesidades, pero también las potencialidades de las personas mayores. Vamos a seguir acompañando con acciones concretas, con presencia en el territorio y con una mirada integral que priorice el cuidado, la inclusión y el bienestar”.

A su turno, la secretaria Emilia Eslava presentó el plan de trabajo 2026, que contempla acciones orientadas a promover el envejecimiento activo, la integración comunitaria, el fortalecimiento de redes de acompañamiento y el acceso efectivo a derechos.

La agenda incluyó también la presentación del Observatorio de la Soledad No Deseada de la ciudad de Córdoba y la invitación al I Congreso Argentino sobre Soledad No Deseada, que se realizará los días 18 y 19 de mayo.

Como parte del trabajo proyectado para este año, se definió la conformación de comisiones organizadas en torno a tres ejes: salud integral, bienestar emocional y cuidados; derecho, acceso efectivo y protección jurídica; y participación, integración comunitaria e intergeneracionalidad.

Asimismo, se compartieron avances del Proyecto de Ley de Buen Trato y se acordó la modalidad de abordaje de los temas prioritarios para 2026.

Durante la sesión también se informó sobre la reciente conformación del Consejo Municipal de Personas Mayores de la ciudad de Córdoba y el inicio de la Diplomatura Universitaria en Gestión y Liderazgo en la Nueva Longevidad, articulada entre el Gobierno provincial y la Universidad Nacional de Córdoba.

El Consejo Provincial de Personas Mayores, creado por Decreto N° 1527/2006, se consolida como un ámbito clave para impulsar políticas públicas que reconozcan el valor, la experiencia y el rol activo de las personas mayores en la vida social, comunitaria e institucional de Córdoba.