Agenda cultural diversa en la última semana de Mayo en Córdoba

La última semana de mayo llega con una agenda cultural que invita a celebrar la literatura, la música y las artes visuales en distintos espacios de la provincia. Del 25 al 31 de mayo, Córdoba ofrecerá propuestas gratuitas y abiertas a toda la comunidad, reafirmando el valor de la cultura como espacio de encuentro, participación y construcción colectiva.

La música tendrá un lugar destacado el jueves 28 a las 20, en el Teatro del Libertador San Martín, con un concierto especial por el 70° aniversario del Coro de Cámara de la Provincia. Bajo la dirección de Juan Manuel Brarda, el repertorio recorrerá canciones del período romántico con acompañamiento en piano de Marina Acuña, un conjunto de cuerdas y la participación del actor Lautaro Metral. La entrada es libre y gratuita para disfrutar de una velada que homenajea la trayectoria de uno de los organismos artísticos más reconocidos de la provincia.

El viernes 29 llega una nueva edición de la Noche de las Lecturas, bajo el lema “Córdoba lee con acento cordobés”, una propuesta de la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de Córdoba, coorganizada junto al Ministerio de Educación, la Municipalidad de Córdoba, la Secretaría de Transporte, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Provincial de Córdoba y en articulación con municipios, bibliotecas populares y diversas instituciones.

Museos, teatros, centros culturales, escuelas, universidades, librerías, sindicatos y plazas de toda la provincia serán escenario de actividades libres y gratuitas que celebran la identidad cultural cordobesa a través de las palabras, las lecturas compartidas y el encuentro entre voces, relatos y memorias que forman parte del acento propio de Córdoba.

En tanto, el sábado 30 a las 14, el Museo Emilio Caraffa abrirá sus puertas a la creatividad colectiva con una nueva edición de la Jam de Dibujo organizada junto a JAMEC (Jóvenes Amigos del Museo Caraffa). El patio del museo se transformará en un espacio de experimentación artística con actividades de dibujo, collage e intervención de imágenes pensadas para adultos e infancias.

La jornada contará con artistas invitados y música en vivo a cargo de la DJ Albina Yellow y versiones acústicas de Fernando Rahe. La actividad será gratuita y además se recibirán donaciones de materiales artísticos para Fundación Alegría.

Programa

Agenda Cultural: La última semana de mayo celebra la literatura, la música y las artes visuales – Web de Noticias – Gobierno de Córdoba