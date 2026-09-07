Agenda Educativa Provincial: Bajo el lema “Una provincia que aprende, una educación que crece”

En el marco del Mes de la Educación, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba presenta la Agenda Educativa Provincial, una plataforma digital destinada a reunir, visibilizar y acercar a toda la comunidad las múltiples actividades, programas y acciones que se desarrollan en las distintas regiones de la provincia.

La iniciativa forma parte de la propuesta “La educación nos une. Córdoba la celebra”, una convocatoria que busca reconocer, agradecer y poner en valor el trabajo cotidiano de quienes construyen educación en cada institución y localidad del territorio cordobés.

A través de la Agenda Educativa, familias, estudiantes, docentes, directivos, supervisores, equipos técnicos y la ciudadanía en general podrán acceder a las actividades programadas en toda la provincia, consultar el calendario por fecha y conocer las propuestas previstas para cada jornada.

La herramienta reúne iniciativas impulsadas por las distintas Secretarías y Direcciones del Ministerio de Educación y sus organismos dependientes, entre ellas propuestas de formación, encuentros estudiantiles, experiencias innovadoras, actividades culturales, ferias y celebraciones comunitarias.

De este modo, la plataforma facilita el acceso a la información y promueve una mayor participación de la comunidad en las distintas propuestas educativas, culturales y formativas que se desarrollan en el territorio provincial, tanto durante septiembre como a lo largo del año.

La Agenda Educativa Provincial puede consultarse en: https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/index.php

Consultado sobre la iniciativa, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó: “El Mes de la Educación nos invita a reconocer el enorme trabajo que se realiza todos los días en nuestras escuelas y comunidades. Esta agenda permite hacerlo visible, poner en común experiencias, generar nuevos encuentros y acercar a cada cordobés las oportunidades de formación y participación que existen en toda la provincia”.

Asimismo, Ferreyra destacó que “la educación se construye colectivamente, con estudiantes, docentes, familias, instituciones y comunidades que participan y se comprometen. Por eso queremos que esta herramienta sea también una invitación a encontrarnos, aprender juntos y celebrar todo lo que Córdoba tiene para compartir en materia educativa”.

Bajo el lema “Una provincia que aprende, una educación que crece”, la Agenda Educativa Provincial se consolida como un espacio abierto para fortalecer el vínculo entre la escuela y la sociedad, visibilizar las experiencias que se desarrollan en cada territorio y reafirmar el compromiso de Córdoba con una educación innovadora, inclusiva y de calidad.