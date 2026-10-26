Ajuste en Salud (Remediar), compromete a 427 Municipios y Comunas Cordobesas

La provisión de medicamentos del Programa Nacional Remediar a Córdoba registra una fuerte reducción, tanto en la cantidad de tratamientos enviados como en la variedad de fármacos disponibles.

En septiembre de 2026, el botiquín quedó limitado a seis medicamentos destinados exclusivamente a tratamientos cardiovasculares, frente a los 119 que incluía en 2023: una pérdida del 95% de su variedad.

Ante esta situación, el ministro de Salud de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer, se reunió con su par nacional, Mario Lugones, y le transmitió su preocupación por la medida y su impacto en la atención primaria de la salud.

El ajuste compromete la capacidad de respuesta de los centros de salud de los 427 municipios y comunas cordobeses y afecta especialmente a las personas que dependen del sistema público para acceder a sus tratamientos.

El botiquín, que históricamente incluía antibióticos, analgésicos, antiasmáticos, medicamentos cardiovasculares, hipoglucemiantes y vitaminas, dejó de ofrecer esa cobertura integral.

Con la composición vigente desde septiembre, quedaron fuera de la provisión del programa los antibióticos, los analgésicos, los antiasmáticos, los tratamientos para la diabetes y los suplementos vitamínicos.

La reducción de la variedad fue progresiva: de 119 medicamentos en 2023 pasó a 91 en 2024, a 88 en 2025 y a 56 en abril de 2026, hasta llegar a los seis de septiembre.

Menos botiquines y tratamientos

El recorte también se refleja en los volúmenes recibidos. Entre enero y septiembre de 2026 llegaron a Córdoba 4.215 botiquines y 675.490 tratamientos. Frente a los mismos meses de 2025, estas cifras representan caídas del 47% y del 47,5%, respectivamente.

En ese mismo período, el valor real de los medicamentos transferidos disminuyó un 48,9%, una vez descontado el efecto de la inflación.

El deterioro se profundiza sobre una provisión que ya había sufrido una marcada contracción.

En 2022, el mayor nivel de la serie relevada, Córdoba recibió 18.630 botiquines y 3.803.319 tratamientos.

En 2025, las entregas se redujeron a 10.658 botiquines y 1.747.622 tratamientos: un 43% y un 54% menos, respectivamente.

El valor real de los medicamentos enviados también cayó un 43% entre ambos años.

Impacto en los centros de salud

La combinación de menos entregas y una menor variedad de medicamentos limita las herramientas disponibles para responder a los motivos de consulta habituales en dispensarios y centros de salud comunitarios.

Al quedar concentrado exclusivamente en seis medicamentos para tratamientos cardiovasculares, el botiquín pierde cobertura para otras enfermedades y afecciones frecuentes que se atienden en el primer nivel del sistema sanitario.

Esta situación obliga a destinar más recursos provinciales y municipales a la compra de medicamentos para sostener los tratamientos y aumenta el riesgo de dificultades de acceso para la población más vulnerable.

La reducción del Programa Remediar debilita así un instrumento central de la atención primaria: la disponibilidad de medicamentos para resolver problemas de salud cerca del domicilio de los pacientes y dar continuidad a sus tratamientos.