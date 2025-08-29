Alerta por la tormenta de Santa Rosa en toda la Provincia de Córdoba

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil alertó que la Tormenta de Santa Rosa traerá vientos intensos y lluvias a partir de la tarde del viernes y durante la madrugada del sábado.

Ante la llegada de este fenómeno meteorológico, el organismo recomendó a la población evitar o reprogramar actividades al aire libre durante el fin de semana.

El organismo adelantó también a la población que informará la evolución del fenómeno a lo largo del viernes y el sábado.

Medidas de precaución

Ante la llegada de la tormenta, se emiten las siguientes recomendaciones para la población:

Lluvias intensas: Con la entrada de un frente frío desde el sur, se esperan precipitaciones.

Seguridad vial: Si las lluvias son muy fuertes, se aconseja no circular si no es estrictamente necesario.