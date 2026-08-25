Ambiente: Cerraron una nueva edición del Programa «Impulsá»

El Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía cerró una nueva edición del Programa Impulsá, una iniciativa que brinda herramientas teóricas y prácticas para que emprendedores puedan transformar residuos textiles en productos de valor, desarrollar modelos de negocio y generar nuevas oportunidades productivas.

Como parte del cierre de esta edición, se realizó la entrega de 62 máquinas de coser destinadas a municipios y organizaciones que participaron del programa.

Cada máquina constituye una herramienta concreta para fortalecer las capacidades productivas de los emprendimientos y dar continuidad a los proyectos desarrollados durante las capacitaciones.

El programa está a cargo de la Secretaría de Economía Circular y Empleo Verde y forma parte de una estrategia que busca fortalecer el desarrollo de emprendimientos vinculados a la economía circular textil, acompañando a quienes participan en todo el proceso: desde la incorporación de técnicas para reutilizar materiales y convertirlos en nuevos productos, hasta el desarrollo de un modelo de negocio y las herramientas necesarias para comercializarlos.

Durante la jornada también se realizó la entrega de certificados a quienes participaron de esta edición, como reconocimiento al proceso de formación y al trabajo realizado durante el desarrollo del programa.

“Esta jornada nos permite reconocer el camino que vienen recorriendo quienes participan de Impulsá y, al mismo tiempo, renovar nuestro compromiso de seguir construyendo una economía circular que genere oportunidades, trabajo y valor en cada comunidad de Córdoba. Queremos que cada capacitación y cada herramienta se traduzcan en proyectos concretos y en nuevas posibilidades para quienes emprenden”, destacó la secretaria General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, Victoria Flores.

En sus dos primeras ediciones, Impulsá ya alcanzó a más de 1.600 personas. Estos resultados reflejan el crecimiento de una iniciativa que combina capacitación, innovación y herramientas concretas para impulsar proyectos vinculados a la economía circular.

«Esto es brindar oportunidades, hoy más que nunca es muy importante que el Estado con empatía social se manifieste de esta manera, apoyando el desarrollo de quienes necesitan un empujón para salir adelante a través del trabajo», agregó por su parte el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano

Con Impulsá, la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía apuesta a que la economía circular no solo sea una forma de gestionar los residuos, sino también una oportunidad para crear, emprender, producir y generar nuevas fuentes de trabajo a partir de los materiales que ya existen.

Los municipios y organizaciones que recibieron las máquinas de coser son los siguientes:

Asociación Civil Los Cebollitas

Asociación Civil Compromiso Social Córdoba

Asociación Civil Mi Pequeño Mundo Azul

Asociación Civil Escribiendo en la Historia

Asociación Civil Pensar Igualdad

Centro Vecinal Barrio Coronel Olmedo

Centro Vecinal Barrio Güemes

Centro Vecinal Barrio San Javier

ONG Mujeres en Libertad

Fundación La Quadra

Fundación Soñamos

Fundación Promover la Vida

Fundación Promover la Vida

Cooperativa de Trabajo Brisas de Esperanza

Cooperativa de Trabajo Milagros para los niños

Cooperativa de Trabajo Ave Fénix

Comuna Charbonier

Municipalidades de: Villa del Dique; La Paz; Agua de Oro; Almafuerte; Alta Gracia;Arroyito; Arroyo de Los Patos; Buchardo; Coronel Moldes; Dean Funes; El Brete; Embalse; Huinca Renancó; James Craik; Jesus Maria; Justiniano Posse; Laboulaye; La Cumbre; La Falda; Las Arrias; Las Playas; Malagueño; Mina Clavero; Monte Cristo; Río Ceballos; Río Cuarto; San Francisco del Chañar; San Javier; Yacanto; San José de las Salinas; San Marcos Sierras; Serrezuela; Tránsito; Villa de María del Río Seco; Villa del Totoral; Villa Dolores; Villa Los Aromos; Villa Tulumba; Miramar; San Francisco; Las Varillas; Estacion Juarez Celman; San Agustin; El Tio; Piquillin.