Ambiente- Economía Circular: Realizaron primera jornada de charlas RE-conversar

El Gobierno de la Provincia a través de la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía llevó a cabo la primera jornada de charlas RE-conversar, un espacio destinado a jóvenes de la provincia de Córdoba que propone pasar de la reflexión a la acción frente a la crisis ambiental.

De esta primera edición participaron más de 300 estudiantes de los colegios «Dr. Agustín Garzón Agulla», IPEM n° 268 «Deán Funes», y el IPEM n°138 Jerónimo Luis de Cabrera, quienes formaron parte de una experiencia que combinó reflexión, diagnóstico y herramientas para la acción.

En su discurso, la secretaria General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, Victoria Flores, celebró la iniciativa y alentó a las y los jóvenes a transformar las palabras en acción: “no invitamos a una charla más, sino a hackear el silencio, a encontrarnos y a diseñar el futuro antes de que nos pase por encima. Se trata de dar un paso más: pasar del ‘alguien debería hacer algo’ al ‘nosotros estamos haciendo esto’”.

El encuentro contó con la participación de speakers que aportaron miradas complementarias para construir una narrativa movilizadora: en primer lugar, Galia Kademián presentó la charla “La injusticia, mi sexto sentido”, en la que puso en valor la sensibilidad de las juventudes como una fortaleza y un motor de transformación

Por su parte, Federico Arambarri presentó “Los chicos ya no tocan pasto”, planteando un diagnóstico sobre la desconexión con la tierra y los riesgos de un activismo que quede limitado al entorno digital; y Martín Jones, cerró el ciclo de charlas poniendo en valor la autonomía de los jóvenes para actuar sin necesidad de esperar validaciones externas.

El gobierno cordobés viene apostando a una educación ambiental que conecte con las juventudes desde otro lugar: más cercano, más participativo y orientado a la acción.

En este sentido, espacios como RE-conversar recuperan el valor del diálogo en tiempos de sobreinformación y promueven que los jóvenes no sólo comprendan los desafíos ambientales, sino que se involucren activamente en la transformación de sus territorios.

En la jornada estuvo presente el ministro de Educación, Horacio Ferreyra; y el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano.