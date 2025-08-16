Ambiente y Economía Circular: Presentaron en la Legislatura documento estratégico

Autoridades del Ministerio de Ambiente y Economía Circular, que lidera Victoria Flores, presentaron ante la Comisión de Ambiente y Recursos Renovables de la Legislatura de Córdoba el Diagnóstico Ambiental Provincial 2024, un documento estratégico que sistematiza información clave sobre el estado del ambiente en la provincia.

Se trata de un informe que cada año se reporta de manera pública de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 10.208 (artículos 87 y 88) de Política Ambiental Provincial.

La elaboración del documento estuvo a cargo de la Secretaría de Cambio Climático, a cargo de Augusto Carreras, quién expuso ante los legisladores los principales aspectos del trabajo, que se realizó de manera articulada entre diferentes áreas técnicas del Ministerio de Ambiente y Economía Circular y del Gobierno Provincial y los gobiernos locales.

El Diagnóstico Ambiental Provincial (DAP) consiste en una sistematización y análisis de los resultados obtenidos a partir de la consulta realizada a municipios y comunas de la provincia de Córdoba, acerca de las amenazas y problemáticas ambientales locales, las acciones correctivas y preventivas implementadas.

El reporte también resume las novedades normativas aplicadas en cada jurisdicción en cuanto a la protección y cuidado del ambiente.

Tal como se ha introducido desde el DAP 2020, los bloques temáticos se encuentran separados de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, comprometidos con el acceso a la información sobre la situación ambiental, impulsada por Naciones Unidas e implementada por la provincia de Córdoba desde el año 2017.

La ministra Flores valoró que este estudio periódico iniciado hace una década, permite que los esfuerzos sean más efectivos a la hora de direccionar, aplicar y, si fuera necesario, reformular políticas para que las acciones estén lo más cerca posible de los requerimientos locales.

En este sentido, destacó el valor del diagnóstico como herramienta de gestión, ya que “contar con información confiable y de calidad es fundamental para diseñar políticas ambientales efectivas.”

El documento ya se encuentra disponible para su consulta en el siguiente enlace:

Diagnóstico Ambiental Provincial 2024