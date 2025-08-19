Año 2025: Exportaciones de Córdoba alcanzaron casi 5 mil millones de dólares

Las exportaciones de la provincia de Córdoba alcanzaron los 4.979 millones de dólares en el primer semestre de 2025, lo que representa un leve aumento con respecto a los U$S 4.964 millones exportados en el mismo período de 2024.

Esta cifra sitúa a Córdoba como un pilar fundamental, aportando cerca del 13% del total nacional de exportaciones, llegando con sus productos a 130 países en los cinco continentes.

En Argentina las exportaciones ascendieron a 39.752 millones de dólares, superando los U$S 38.199 millones registrados en los primeros seis meses de 2024. Este crecimiento del 4,07% a nivel nacional refleja un sostenido aumento en las ventas externas del país.

Estos datos fueron elaborados por el Área de Inteligencia Comercial de la Agencia ProCórdoba. El detalle completo por rubro, mes y destino de exportación se puede consultar en el Portal de Datos Abiertos de la agencia, a través del siguiente enlace: https://odp.procordoba.org/

Principales datos del informe

Destinos de exportación:

Los mercados más importantes para los productos cordobeses durante este período son:

Brasil

Vietnam

India, que subió al tercer puesto tras ubicarse en el cuarto lugar el año pasado.

China

Chile

Productos destacados:

Entre los bienes que lideran las exportaciones se encuentran:

Autopartes

Maíz

Maní

Porotos de Soja

Trigo