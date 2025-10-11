Anuncian Relevamiento Nacional del Personal Educativo 2025

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, a través de la Dirección General de Planeamiento, Evaluación y Prospectiva Educativa, dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, anuncia la puesta en marcha del Relevamiento Nacional del Personal Educativo (ReNPE) 2025 en todo el territorio provincial.

Este operativo, aprobado por el Consejo Federal de Educación (CFE a partir de la resolución 478/2024), es fundamental para generar una radiografía precisa y actualizada del personal docente y no docente que trabaja en las escuelas cordobesas de todos los niveles y modalidades (gestión estatal, privada y social cooperativa), con excepción de las Universidades.

Los datos que se releven en el ReNPE son una herramienta estratégica para acompañar y enriquecer las políticas educativas provinciales. Al respecto, el Ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó que «El ReNPE nos brindará una información valiosa sobre los perfiles profesionales, las trayectorias y las necesidades de nuestros docentes. Este conocimiento es clave para avanzar en el fortalecimiento de la planificación de la formación docente inicial y continua y el acompañamiento a la carrera docente, dos políticas priorizadas por este Ministerio en el Plan de Desarrollo Provincial 2024-2027”.

El operativo se realizará en dos etapas, requiriendo la participación activa y obligatoria de la comunidad educativa. En la primera, que comienza el 15 de octubre, los equipos directivos, actualizarán y/o validarán las nóminas de personal que ya se encuentran precargadas en el sitio ReNPE, cuyo acceso estará disponible en el Sistema Gestión Estudiantes, al que se deberá ingresar a través del Portal CiDI.

Es indispensable la colaboración de los equipos directivos en esta primera etapa, ya que habilita al personal a completar su cuestionario individual, en la etapa siguiente.

Claudia Maine, Secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior agregó: “es un insumo indispensable para obtener información sobre las condiciones laborales y sociodemográficas para diseñar dispositivos de Bienestar Docente y acompañamiento a la carrera profesional”.

A su vez, la Directora General de Planeamiento, Evaluación y Prospectiva Educativa, Gabriela Brandán Zehnder, señaló que «La información del Relevamiento permitirá avanzar hacia la interoperabilidad de las fuentes de información del personal docente y no docente en el marco del Sistema Integral de Gestión Educativa provincial (GEC Córdoba). Esto significa que tendremos la capacidad de utilizar datos diversos para mejorar los procesos administrativos y la planificación en la provincia.»

A fin de garantizar un acompañamiento permanente a los equipos durante la etapa 1, la Dirección General de Planeamiento, Evaluación y Prospectiva Educativa ha diseñado diferentes acciones de acompañamiento:

Comunicación Telefónica Permanente (Mesa de Ayuda): Se habilitará una Mesa de Ayuda con personal técnico especializado para brindar asistencia inmediata y personalizada. Este canal estará operativo durante todo el horario de carga de datos para resolver dudas operativas sobre el acceso a la plataforma, la corrección de datos precargados y la gestión de altas/bajas de personal.

Contacto telefónico : 4420954/4420953 internos: 3882 – 3955

Contacto vía Whatsapp :

351 7593370

3517593348

3517593337

Vía Correo Electrónico renpe2025directores@gmail.com

Se establecerá un canal de correo electrónico exclusivo, para recibir consultas específicas y dar seguimiento centralizado a los casos que requieran análisis detallado, facilitando así la comunicación formal y el registro de incidencias.

Encuentros Sincrónicos Periódicos (Webinars): Se programarán sesiones virtuales para los equipos directivos a fin de explicar más detalladamente el procedimiento de validación de nóminas y responder a las preguntas más frecuentes.

Se programarán los equipos directivos a fin de explicar más detalladamente el procedimiento de validación de nóminas y responder a las preguntas más frecuentes. Adicionalmente, se pondrán a disposición en los sitios web del Ministerio de Educación Provincial Manuales Operativos y Videos cortos que detallan paso a paso el proceso de validación.

Al respecto, la Subdirectora del Sistema Integral de Información Educativa, María José Llanos Pozzi, refirió: “Estamos disponibilizando estrategias simultáneas de acompañamiento para simplificar y garantizar esta primera etapa. Es muy importante el compromiso de los equipos de gestión escolar y por ello hemos pensado múltiples vías de comunicación e intercambio que buscan agilizar los procesos”.