Anunciaron actividades de la «Primavera Juntos» en Brinkmann

Se presentaron este miércoles en conferencia de prensa las actividades en el marco de la «Primavera Juntos» en Brinkmann

Brindaron todos los detalles fueron el Intendente Municipal Mauricio Actis, la Secretaria de Educación y Cultura Marisol Nuñez y la Directora de Juventud, Deportes y Recreación Dalila Gallino.

Este fin de semana comienzan los festejos por la llegada de la nueva estación y el Día del Estudiante.

El sábado habrá actividades en el Camping Municipal mientras que el domingo será en el Parque Central desde las 15 horas con música, teatro, bailes, feria de artesanos y emprendedores y mucho más.