Anunciaron Maratón de San Juan Bautista, 2° fecha del Grand Prix San Justo

En conferencia de prensa, se realizó el lanzamiento de la edición 2026 de la Maratón de San Juan Bautista Brinkmann. Participaron el Intendente Mauricio Actis y la Directora de Juventud, Deportes y Recreación Prof. Dalila Gallino.

La tradicional carrera con distancias de 5 y 10 km se desarrollará el domingo 7 de junio, largando desde el predio del ferrocarril, en el marco de los festejos patronales de la ciudad y de la 2° fecha del Grand Prix San Justo.

Las inscripciones ya están abiertas a través de la web oficial del grand prix: https://sites.google.com/…/3-grand-prix-san…/brinkmann

Los horarios para esta edición serán a las 10:15 horas para mayores; Mientras que por la tarde, a las 16, se realizará la Maratón kids para niños de 4 a 12 años y distancias desde 40 hasta 1500 metros en las diferentes categorías.

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