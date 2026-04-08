APROSS convoca a odontólogos e instituciones interesadas en sumarse a su red prestacional

La Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) informa que ya se encuentra vigente la actualización de los valores del Nomenclador Odontológico y de los coseguros a cargo de los afiliados, de acuerdo con lo establecido por resolución del Directorio, con aplicación desde el 1 de abril de 2026.

Esta medida representa una mejora en los valores prestacionales y forma parte del trabajo sostenido que APROSS viene desarrollando para acompañar a sus prestadores, fortalecer la calidad de atención y seguir consolidando una red odontológica accesible y de calidad para sus afiliados.

Convocatoria abierta para odontólogos e instituciones

En este contexto, APROSS mantiene abierta la convocatoria para que profesionales de la odontología e instituciones odontológicas de toda la provincia puedan incorporarse como prestadores.

Quienes estén interesados en formar parte de la red prestacional deben iniciar el trámite completando el formulario de solicitud de alta: https://forms.gle/SMLcyWNUNEt7PErb8

Requisitos para incorporarse

Certificado de matrícula vigente expedido por el colegio profesional (emitido con no más de 90 días).

Constancia de inscripción en ARCA.

Póliza vigente de seguro por mala praxis médica, con cobertura igual o superior a $5.000.000.

Normativa actualizada de trabajo del nomenclador odontológico firmada en cada hoja.

Planilla actualizada del Nomenclador Odontológico firmada.

Formulario F01 CBU (Banco de Córdoba) o Formulario F03 CBU (según entidad bancaria).

Constancia bancaria de CBU emitida por el banco.

Para consultas o más información: convenios@apross.gov.ar

APROSS continúa trabajando para ampliar su red de prestadores y acompañar a quienes todos los días contribuyen al cuidado de la salud de sus afiliados.