APROSS implementó actualización integral de su Programa de Elementos Opticos

APROSS implementó una actualización integral de su Programa de Elementos Ópticos, con el objetivo de garantizar a los afiliados un acceso más amplio, equitativo y actualizado a productos y servicios de salud visual en ópticas adheridas.

El anuncio fue encabezado por el presidente de APROSS, Pablo Venturuzzi, junto al director general de Prestaciones Médicas, Facundo Barrabino. También participaron el presidente de la Cámara de Ópticas de Córdoba, Cristian Pastore; la gerente general, Verónica Lucca; y por parte de la obra social, Soledad Maestre, del área de Evaluación y Control.

Trabajo conjunto

“El nuevo programa es fruto del trabajo con la Cámara de Ópticas de Córdoba, que nos permitió mejorar aranceles y nomenclador. Esto se traduce en mayor calidad y mejor atención para nuestros afiliados”, destacó Venturuzzi.

Por su parte, Pastore celebró la medida: “Estamos muy felices porque logramos, después de mucho tiempo, la actualización de los valores y aranceles de la cobertura óptica en toda la provincia”.

Principales cambios del programa

La resolución responde a la necesidad de adecuar el plan —creado en 2007 y ampliado en 2011— a los avances tecnológicos en el campo de la óptica.

Entre las mejoras se destacan:

Cobertura de anteojos y lentes de contacto, con un nomenclador simplificado, adaptado a edades y necesidades clínicas.

Incorporación de lentes bifocales sin coseguro para jubilados y pensionados, manteniendo la cobertura de monofocales.

Readecuación de aranceles y coseguros, con valores más cercanos al mercado.

Cobertura diferenciada según edad y condición, con reposición definida para cada grupo.

Para acceder, los afiliados deberán presentar la indicación de un médico oftalmólogo de la red APROSS y validar la prestación en ópticas adheridas.

Resolución N° 0167/2025: https://www.apross.gov.ar/resolucion-n-0167-2025-actualizacion-del-programa-salud-visual-creacion-programa-elementos-opticos/

Con esta actualización, APROSS reafirma su compromiso de mejorar la calidad de los servicios que reciben sus afiliados, fortalecer la red de prestadores en toda la provincia y promover una atención integral de la salud visual.