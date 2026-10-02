APROSS puso en funcionamiento modalidad para retiro de insulinas y tiras reactivas en farmacias

A partir de este jueves 1º de octubre, APROSS puso en funcionamiento una nueva modalidad para el retiro de insulinas y tiras reactivas en farmacias. De esta manera, será necesario utilizar el Token APROSS en dos momentos: para validar la receta y para confirmar la entrega de los productos.

Esta doble validación permitirá cerrar el circuito de dispensa y dejar registrado que la medicación fue entregada al afiliado o a una persona autorizada por este.

En ambos casos se utilizará un código identificatorio personal y de uso temporal, generado por el afiliado de manera digital vía APP (disponible en IOS y Android).

Un trámite más seguro y sencillo

La incorporación del Token permite mejorar la trazabilidad de la entrega y evitar retiros por parte de personas que no hayan sido autorizadas.

Además, simplifica la gestión en las farmacias, ya que reemplaza la firma de formularios, la carga manual de datos y la presentación de copias del DNI. De esta manera, se reduce la carga administrativa y se facilita el trámite para los afiliados, sus familiares y las personas que los acompañan.

¿Dónde se obtiene el Token APROSS?

Actualmente, el Token APROSS es exclusivamente digital y puede generarse desde:

La App APROSS. (Descargar: https://www.apross.gov.ar/descarga-la-app-de-apross-2/)

La Autogestión de APROSS disponible a través de CiDi.

En caso de necesitar ayuda para descargar o utilizar la App APROSS, pueden comunicarse al 0800-888-2776 y seleccionar la opción de asesoramiento sobre la aplicación. La atención está disponible de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00.