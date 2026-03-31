APROSS recuerda a afiliados/as por renovación anual para hijos/as estudiantes

La Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) informa a sus afiliados y afiliadas que hasta el 30 de abril de 2026 se encuentra vigente el plazo para realizar la renovación anual de afiliación de hijos e hijas estudiantes incorporados al grupo familiar sin aporte adicional.

La fecha exacta de vencimiento puede verificarse en la Constancia de Afiliación, disponible en el sitio oficial: https://www.apross.gov.ar/certificado-de-afiliaciones/.

Para gestionar la renovación, es necesario completar el formulario de solicitud para agregar o renovar familiares, presentar certificado de alumno regular y Certificación Negativa de ANSES, además de cumplir con los requisitos establecidos para este tipo de afiliación.

Los requisitos completos están disponibles en: https://www.apross.gov.ar/afiliacion-obligatoria/.

Una vez reunida la documentación, el trámite debe ingresarse a través del Portal de Autogestión de APROSS

(autogestionapross.cba.gov.ar).

En caso de no presentar la documentación antes del vencimiento, la afiliación continuará vigente generando aportes hasta que el afiliado titular solicite la readecuación o baja correspondiente.

Asimismo, al cumplir 26 años, se realiza una reclasificación automática y la afiliación pasa a la condición de Afiliado Voluntario, hasta tanto se gestione su baja.

Si el trámite ya fue realizado, no es necesario efectuar ninguna acción adicional.

Ante consultas, se encuentra disponible el correo afiliaciones@apross.gov.ar y la línea telefónica 0800 888 2776, de lunes a viernes de 8 a 20 horas.