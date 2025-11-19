Archivo Municipal de Morteros: Pasantías formativas en Museo Regional

En el marco del plan de reordenamiento y puesta en valor del Archivo Histórico Municipal, impulsado desde la Municipalidad de Morteros, dos alumnas del CEIJA Nº6 realizaron una pasantía formativa en el Museo Regional Ángel Francisco Molli, colaborando activamente en tareas vinculadas al Archivo.

Durante la experiencia, Sabrina Houriet y Kendra Corina Ferreyra participaron de procesos fundamentales para la preservación documental, como selección y clasificación de documentos históricos, ordenamiento cronológico de materiales, identificación y resguardo de piezas del acervo municipal y colaboración en la organización y cuidado de fondos documentales

Estas acciones se enmarcan dentro del plan de reordenamiento y puesta en valor del Archivo Histórico Municipal, que la Dirección de Políticas Culturales y la Dirección de Turismo vienen desarrollando con el objetivo de preservar la memoria institucional y fortalecer el patrimonio de nuestra ciudad.

El director de Turismo y del Museo, Luciano Smut, remarcó la importancia del trabajo realizado: “Estas pasantías permiten que los estudiantes se aproximen al cuidado de nuestra memoria colectiva. Cada documento ordenado es un aporte al patrimonio histórico de Morteros”.

Por su parte, el intendente Sebastián Demarchi felicitó a las alumnas y al CEIJA Nº6 por la colaboración: “Es muy valioso que nuestras instituciones educativas participen en estas acciones que ponen en valor nuestra historia. Agradecemos el compromiso de las alumnas y del colegio por sumarse a este trabajo tan importante para la ciudad”.