Area de Obras Públicas del Gobierno Municipal lleva adelante obras en Barrio Centro Social

El Area de Obras Públicas de la Municipalidad de Brinkmann se encuentra ejecutando en toda la ciudad, diferentes obras que llevarán mejor calidad de vida a los vecinos.

En Barrio Centro Social, quedó habilitada en los últimos días la nueva boca calle construida en la esquina de José Hernández y Primera Junta, con el objetivo de optimizar el escurrimiento de las aguas los días de lluvia.

De la misma manera, en el sector sur del mencionado barrio, en la esquina de calles Pueblos Originarios y Primera Junta, se está trabajando en la construcción de un badén que permitirá conducir el agua hacia el sur hasta el canal de calle Pueblos Originarios.

Por otro lado, comenzó la construcción del cordón cuneta en calle José Hernández, en el acceso norte al barrio, entre el Bv. 9 de Julio y Sargento Cabral.

Obra que se complementará con la ya habilitada en calle Pueblos Originarios, completando de esta manera los dos accesos al barrio desde el lado este.