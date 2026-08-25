Armar Comunidad: El programa busca fortalecer la participación de las Personas Mayores

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional, presentó el programa Armar Comunidad, una iniciativa cuyo objetivo principal es fortalecer el protagonismo de las Personas Mayores y generar espacios donde su experiencia, sus conocimientos y su participación puedan transformarse en propuestas, proyectos e iniciativas concretas para sus comunidades.

El programa, a cargo de la Secretaría de Inclusión de las Personas, articula el trabajo de la Provincia con instituciones sociales, educativas, deportivas, religiosas y vecinales y contempla, además, nuevas oportunidades de acceso a la cultura y de encuentro entre generaciones.

La propuesta fue presentada este viernes en el Salón Auditorio del Centro Cívico del Bicentenario. El encuentro fue encabezado por el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, junto a la secretaria de Inclusión de las Personas, María Emilia Eslava; y el director general de Personas Mayores, Fernando Masucci.

En este sentido, Siciliano destacó la importancia de impulsar estos programas y sostuvo: “Estamos muy contentos y entusiasmados porque este programa vincula de muchas maneras a diversos sectores e instituciones, demostrando de esta forma que cuando se trabaja en conjunto se generan resultados fantásticos”.

“La Provincia tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas y nosotros estamos convencidos de que hay que acompañar a los cordobeses y generar oportunidades”, añadió el ministro.

Del acto participaron integrantes de distintos Centros Integrales de Personas Mayores (CIPeM) y Centros de Jubilados de la ciudad de Córdoba.

Armar Comunidad se desarrolla en un contexto de envejecimiento sostenido de la población, un proceso que plantea la necesidad de profundizar políticas públicas que, además de la asistencia y la contención, promuevan la autonomía, la participación y el reconocimiento del aporte que las Personas Mayores continúan realizando a la sociedad.

Las Personas Mayores tienen una presencia activa en centros vecinales, clubes, organizaciones sociales, instituciones religiosas y distintas iniciativas de sus barrios. Su experiencia acumulada, el conocimiento de sus entornos y los vínculos construidos a lo largo del tiempo constituyen un aporte fundamental para identificar necesidades, transmitir saberes entre generaciones y participar de la construcción de respuestas para cada comunidad.

El programa busca generar espacios donde esos conocimientos y experiencias puedan ponerse en común y convertirse en acciones concretas. Para ello, propone un modelo de trabajo basado en la escucha, la participación y la articulación entre las Personas Mayores, el Gobierno y las instituciones de cada territorio.

Cómo se implementa Armar Comunidad

El programa se organiza en dos ejes complementarios. El primero, Centros de Participación Activa, tiene como eje el fortalecimiento de los 22 Centros Integrales de Personas Mayores (CIPeM) como espacios abiertos a la comunidad y vinculados con las instituciones de sus barrios.

Cada centro convocará a Personas Mayores, centros vecinales, escuelas, clubes, organizaciones religiosas y sociales para trabajar de manera conjunta sobre su entorno, reconocer necesidades y expectativas, seleccionar desafíos que puedan abordarse y desarrollar iniciativas concretas.

De esta manera, se busca fortalecer el rol de las Personas Mayores como protagonistas, recuperando sus saberes y experiencias para la identificación de problemáticas y la elaboración de propuestas, al mismo tiempo que se amplía el trabajo conjunto con las instituciones que forman parte de la vida cotidiana de cada barrio.

La propuesta apunta también a consolidar espacios de encuentro entre Personas Mayores, jóvenes y familias, favoreciendo la transmisión de conocimientos y experiencias entre generaciones y fortaleciendo los vínculos comunitarios.

Experiencia Vivir Córdoba

El segundo eje de Armar Comunidad es Experiencia Vivir Córdoba, una propuesta orientada a ampliar el acceso de las Personas Mayores a la cultura y al patrimonio, promover el disfrute de la ciudad y fortalecer sus vínculos sociales.

Este eje contempla recorridos culturales guiados por sitios históricos de Córdoba, actividades en teatros y otros espacios emblemáticos, meriendas y encuentros con gastronomía local, además de instancias intergeneracionales con jóvenes, estudiantes y familiares.

La propuesta reconoce a las Personas Mayores no solo como participantes de las actividades culturales, sino también como portadoras y transmisoras de historias, conocimientos y experiencias que forman parte del patrimonio de las comunidades.

De esta manera lo contó una de las vecina del CIPEM de barrio Obispo Angelelli 2, Julia Robledo quien lo describió como una iniciativa muy gratificante e integradora: “La propuesta es muy importante y humana, nuestros adultos mayores deben ser contenidos”.

Por otro lado, una vecina de barrio SEP, Mirta Vorgas, explicó: “El programa parece perfecto, que los adultos mayores puedan conectar con las instituciones del barrio es espectacular”.

A través de sus distintos componentes, Armar Comunidad busca fortalecer la participación, la autonomía y el bienestar de las Personas Mayores, articulando las políticas públicas con las instituciones y recuperando su experiencia como un aporte para la construcción colectiva en cada territorio.