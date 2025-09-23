Arqueros de Bertossi en Torneo de localidad de El Tío, y resto de actividades deportivas

El pasado domingo 21 de septiembre, 15 arqueros del club Barrio Bertossi, y Francisco Spertino como juez, estuvieron participando del torneo Homologatorio organizado por el club «Amigos de tiro con arco» en la localidad de El Tío.

Resultados:

Mateo Gaido, medalla de oro en categoría Raso PAF sub 13 a 15M y pase de categoría a Raso PAF sub 13 a 20M.

Federico Castelli, medalla de plata en categoría Raso PAF sub 15 a 15M y pase de categoría a Raso PAF sub 15 a 20M.

Alejandro Garrone, medalla de oro en categoría Raso PAF sub 15 a 15M y pase de categoría a Raso PAF sub 15 a 20M.

Anahí Garrone, medalla de plata en categoría Raso PAF sub 18 a 20M.

Francisco Garrone, medalla de oro en categoría Raso PAF sub 18 a 20M.

Yanel Simonelli, medalla de plata en categoría Recurvo PAF sub 15 a 20M.

Valentín Quiroga, medalla de oro en categoría Recurvo PAF sub 15 a 20M.

Angelina León Lamberti, medalla de oro en categoría Raso PAF sub 18 a 30M.

Emanuel Farías, medalla bronce en categoría Recurvo Escuela a 20M.

Raúl Spertino, medalla de oro en categoría Recurvo Escuela a 30M y pase de categoría a Recurvo Escuela a 40M.

Jorge Barale, medalla de plata en categoría Raso Escuela a 30M.

Mario Galfione, 6to lugar en categoría Raso Escuela 40M

Darío Ramírez 4to lugar en categoría Raso Escuela 30M.

Gustavo Barros, 6to lugar en categoría Raso 50+

Alejandro Vaca, 8vo lugar en categoría Raso Masculino.

PATIN:

El pasado domingo 21 de septiembre la escuela de patín artístico “Pasión Sobre Ruedas” participo con nivel inicial en el encuentro anual organizado por la escuela de patín artístico del Club Deportivo Tacural de dicha localidad.

BOCHAS:

El domingo 21 de septiembre dos jugadores de primera categoría Luis Acosta y Adrián Bustamante, tres parejas de segunda categoría Carlos Aguirre y Juan Peralta, Gabriel Dalmasso, Roque Ibáñez y Daniel Giordano y Fernando Utrera, cinco parejas de tercera categoría Rubén Córdoba y Oscar Palacio y Gregorio Sálica, Oldemar Gutiérrez y Pablo Dardati, Ernesto Dardati y Elías Muñoz, Gael Sálica y Uriel Benavidez, Benjamín Vanetti y Carlos Vanetti, participaron del campeonato organizado por Club San Jorge de nuestra localidad.