Artistas Brinkmanenses en la apertura del Ciclo «Morteros Conecta»

La Municipalidad de Morteros, a través de la Casa Graciela Boero – Espacio Cultural, invita a la comunidad a la apertura del ciclo de muestras artísticas “Morteros Conecta”, una propuesta que busca poner en valor la producción cultural y generar un espacio de encuentro entre artistas de distintas localidades y regiones.

La inauguración se realizará el viernes 24 de abril a las 20:30 horas, en Casa Graciela Boero.

En esta primera edición representando a la Región de Ansenuza, Conectamos_ con Brinkmann, nuestra vecina ciudad será la protagonista, con la participación de un colectivo de artistas que compartirán sus obras y miradas en una muestra que recorre diversas técnicas y lenguajes, desde el realismo y el muralismo hasta la delicada filigrana en papel .

La propuesta invita a descubrir la identidad, la sensibilidad y la diversidad creativa de los artistas, en un espacio pensado para el encuentro entre el arte y la comunidad.

Artistas expositores

Daniel Hugo Corvalán: Artista y docente con amplia formación en técnica mixta y pintura decorativa, destacado por su versatilidad.

Noris María Torrazza: Referente del realismo en óleo, con más de cuatro décadas de trayectoria y reconocimientos internacionales.

Nilda Teresa Rocchiccioli: Artista con proyección internacional, cuya obra aborda el ambiente y la identidad regional.

Marina Soledad Baudo (NiNa): Artista autodidacta, centrada en el retrato y la expresión desde una mirada sensible y contemporánea.

Iván Palacios: Especialista en filigrana de papel y técnicas mixtas, promotor del arte como herramienta creativa y terapéutica.

El ciclo “Morteros Conecta” se proyecta como un espacio abierto e integrador, orientado a fortalecer los vínculos culturales y promover la circulación de artistas de distintas regiones. consolidando a Morteros como punto de encuentro para el arte.

Desde el Municipio se invita a vecinos, vecinas y medios de comunicación a acompañar esta apertura y seguir construyendo una agenda cultural viva, diversa y participativa.