Asociativo de Basquet: Ganaron Unión, Porteña, Tiro Federal y Nueve de Morteros

Se jugó integramente, la 11° fecha del Torneo «Clausura» de la Asociación Morterense de Basquet, con victorias de Unión, Tiro Federal, Nueve de Morteros y Porteña.
Centro hizo el esfuerzo pero no le alcanzó
En un partido muy disputado, y algo desprolijo por momentos, Unión de San Guillermo se quedó con el juego ante Centro Social 74-65.
Ambos venían de ganar, pero el visitante manejo una diferencia de hasta 10 puntos, a pesar que Centro se acercó en el final del tercer cuarto. Pero no le alcanzó el esfuerzo.
EL SANTO NO PUDO SOBRE EL FINAL
San Jorge cayó por la mínima visitando a 9 de Morteros por la décima primer fecha del Torneo Clausura de la Asoc. Morterense de Basquetbol.
El resultado final 81 x 78.
Los máximos anotadores de la noche fue: Franco Scarafia con 20, Lázaro Pastore con 14, Maximiliano Ferraresi con 13 y Juan Borre con 12 puntos.
Los chicos U17 fue derrota 78-61, previo a primera división.
El máximo anotador fue Pablo Quinteros con 20 puntos.
Resultados
Porteña 96- Sp. Suardi 80
Libertad 67- Tiro Federal 89
Centro 65- Unión San Gmo 74
9 de Morteros 81- San Jorge 78
Posiciones
Nueve de Morteros 20- Unión San Gmo. 20- Tiro Federal 20– Porteña 17– Sp. Suardi 16- San Jorge 14- Centro Social 14– Libertad VT 11
Fecha 12
San Jorge – Libertad
Sp. Suardi- Nueve de Morteros
Unión San Gmo- Porteña
Tiro Federal- Centro Social