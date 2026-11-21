Siete atletas del Grupo A.B del Club Barrio Bertossi, participaron de la séptima fecha del campeonato Gran Prix San Justo en las distancias de 5k y 10k, en la localidad de Altos de Chipión.
Los resultados fueron los siguientes:
Distancia 5k
Aldana Verselli 2° puesto general
Florencia Naretto 4° puesto general
Cristian Ledesma 6° puesto general
Distancia 10k
Antonella Verselli 3° puesto general
Mayco Rodríguez 4° puesto general y 1° puesto en su categoría
Dilan Utrera 5° puesto general y 2° puesto en su categoría
Marcelo Suarez 2° puesto en su categoría
EN DESPEÑADEROS
El domingo 15 de noviembre se realizó en la localidad cordobesa de Despeñaderos la Despetrail series, una carrera que se desarrolla principalmente en los márgenes del río Xanaes cuya largada y llegada fue en el balneario municipal. La distancia elegida fue de 28 km, y la carrera tuvo una organización impecable.
El atleta Marcos Rumachella obtuvo el 4to puesto en la general.