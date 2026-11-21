Siete atletas del Grupo A.B del Club Barrio Bertossi, participaron de la séptima fecha del campeonato Gran Prix San Justo en las distancias de 5k y 10k, en la localidad de Altos de Chipión.

Los resultados fueron los siguientes:

Distancia 5k

Aldana Verselli 2° puesto general

Florencia Naretto 4° puesto general

Cristian Ledesma 6° puesto general

Distancia 10k

Antonella Verselli 3° puesto general

Mayco Rodríguez 4° puesto general y 1° puesto en su categoría

Dilan Utrera 5° puesto general y 2° puesto en su categoría

Marcelo Suarez 2° puesto en su categoría

EN DESPEÑADEROS

El domingo 15 de noviembre se realizó en la localidad cordobesa de Despeñaderos la Despetrail series, una carrera que se desarrolla principalmente en los márgenes del río Xanaes cuya largada y llegada fue en el balneario municipal. La distancia elegida fue de 28 km, y la carrera tuvo una organización impecable.

El atleta Marcos Rumachella obtuvo el 4to puesto en la general.