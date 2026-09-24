  • 24 septiembre, 2026

Deportes

Atletas de Club Bertossi con intensa agenda durante el fin de semana

Sep 23, 2026

El pasado domingo 20 de septiembre once atletas de grupo AB del Club viajaron a la localidad de San Antonio de Arredondo a participar del Arredondo trail «carrera de montaña», la misma se disputaba con 3 distancias 6k, 12k y 21k.

Los resultados fueron:

Distancia 6k

Verónica Tosolini 7° puesto en general

Distancia 12k

Adriana Contreras 1° puesto en su categoría

Daniel Barros 2° puesto en su categoría

María Eugenia Naretto 2° puesto en su categoría

Nora Busto, Soledad Wilinner y Gisela Bergonzi fueron finisher

Javier Gaido 6° puesto en la general y 2° puesto en su categoría

Juan Manuel 7° puesto en la general y 3° puesto en su categoría

Distancia 21k

Marcos Ramallo 9° puesto en la general

Mayco Rodríguez 2° puesto en la categoría