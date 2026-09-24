Atletas de Club Bertossi con intensa agenda durante el fin de semana

El pasado domingo 20 de septiembre once atletas de grupo AB del Club viajaron a la localidad de San Antonio de Arredondo a participar del Arredondo trail «carrera de montaña», la misma se disputaba con 3 distancias 6k, 12k y 21k.

Los resultados fueron:

Distancia 6k

Verónica Tosolini 7° puesto en general

Distancia 12k

Adriana Contreras 1° puesto en su categoría

Daniel Barros 2° puesto en su categoría

María Eugenia Naretto 2° puesto en su categoría

Nora Busto, Soledad Wilinner y Gisela Bergonzi fueron finisher

Javier Gaido 6° puesto en la general y 2° puesto en su categoría

Juan Manuel 7° puesto en la general y 3° puesto en su categoría

Distancia 21k

Marcos Ramallo 9° puesto en la general

Mayco Rodríguez 2° puesto en la categoría