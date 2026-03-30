Aumento del corte voluntario de bioetanol: También con impacto en el agro

El reciente anuncio del Gobierno Nacional de habilitar un incremento voluntario en el corte de bioetanol en naftas constituye una decisión de relevancia estratégica en términos energéticos, productivos y ambientales.

La medida permite incorporar hasta tres puntos porcentuales adicionales de bioetanol en el mercado de las naftas, pasando del 12% actual hasta el 15%, en un esquema de comercialización abierta donde las refinadoras pueden optar por su abastecimiento.

Asimismo, reafirma el rol de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación con facultades para adecuar los niveles de mezcla, en función de las necesidades del sistema energético.

Desde una perspectiva de política pública, esta decisión representa un paso en la dirección correcta: avanzar hacia una matriz energética más diversificada, con mayor participación de energías producidas en el país y menor exposición a la volatilidad internacional de los hidrocarburos.

En el contexto actual, caracterizado por tensiones geopolíticas y alta incertidumbre en los precios del petróleo —particularmente a partir del conflicto en Medio Oriente—, el fortalecimiento de los biocombustibles adquiere una dimensión estratégica.

Incrementar el uso de bioetanol permite reducir la dependencia de combustibles fósiles importados, contribuyendo a estabilizar costos y a mitigar el impacto de shocks externos sobre la economía.

Desde el punto de vista técnico, el bioetanol cumple un rol central como elevador natural de octanaje, mejorando la calidad de las naftas y permitiendo optimizar el desempeño de los motores.

A su vez, el aumento del corte genera beneficios ambientales concretos: una mayor participación de bioetanol en el mix de combustibles permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector transporte, con impactos positivos en términos de calidad del aire y compromisos climáticos.

En este escenario, la provincia de Córdoba se posiciona como un actor clave dentro del esquema nacional de bioetanol.

En 2025, la producción provincial alcanzó los 582.698 m³, lo que representa aproximadamente el 45% del total nacional, estimado en 1.294.884 m³, según datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

La producción cordobesa se sustenta íntegramente en bioetanol a base de maíz, un cultivo ampliamente disponible en la provincia y con altos niveles de eficiencia y competitividad.

En términos de demanda, el incremento del corte implica un aumento cercano al 25% en el volumen de bioetanol requerido para el mercado interno. Esto se traduce en una necesidad adicional estimada del orden de 300.000 m³ anuales, volumen que podrá ser cubierto mayoritariamente por la producción a base de maíz.

En este punto, Córdoba cuenta con una ventaja estructural significativa. Su capacidad instalada de producción asciende a aproximadamente 638.000 m³ anuales, lo que le permite no solo abastecer su participación en el incremento, sino también contribuir de manera decisiva al suministro del mercado ampliado.

Estos datos consolidan a la provincia como un pilar estratégico del sector, con capacidad efectiva para acompañar políticas públicas orientadas a incrementar el uso de biocombustibles y fortalecer la seguridad energética nacional.

Asimismo, la expansión del bioetanol genera impactos positivos en la economía real: mayor demanda de maíz, incremento de la actividad industrial, generación de empleo y fortalecimiento de las economías regionales.

En síntesis, la ampliación del corte de bioetanol constituye una medida que combina racionalidad económica, seguridad energética y sostenibilidad ambiental. Para la provincia de Córdoba, en particular, representa una oportunidad concreta para consolidar su liderazgo productivo, potenciar su cadena agroindustrial y contribuir activamente a un modelo de desarrollo más equilibrado y federal.