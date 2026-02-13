Autoridades Municipales visitaron escuelas por tareas de mantenimiento

El Municipio junto al Gobierno de Córdoba, a través del FODEMEEP, está trabajando para dejar listas las escuelas urbanas y rurales para un nuevo ciclo lectivo.

El Intendente Municipal Mauricio Actis, conjuntamente con la Secretaria de Obras Públicas Arq. Analía Ledesma, visitaron los diferentes establecimientos educativos, para conocer el avance de las tareas, de cara al inicio del ciclo lectivos 2026.

Se están realizando reparaciones de techos, trabajos de pintura, plomería, electricidad, desinfección, limpieza de tanques, entre otros.