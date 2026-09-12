Avanzan en la creación de un mercado eléctrico con digitalización, telemedición y tokenización de la energía

Córdoba avanza en la creación de un mercado eléctrico que contemple nuevas modalidades de generación, venta y autoconsumo, con una estrategia de tres etapas: digitalización, telemedición y tokenización de la energía.

La Secretaría de Planificación Energética del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, con el apoyo técnico e infraestructura de IDECOR, desarrolló Energía Collect, una aplicación para relevar y geolocalizar los elementos que componen el sistema eléctrico provincial.

Esta herramienta permite registrar postes, transformadores, seccionadores, estaciones eléctricas, centrales, ensambles y otros componentes, asociándolos a una ubicación geográfica precisa dentro de una base de datos común.

La iniciativa se desarrolla en el marco del Programa de Armonización y Fortalecimiento del sistema de distribución eléctrica, impulsado por la Provincia junto con el de Cooperativas y Mutuales, ERSEP, EPEC y las federaciones FECESCOR y FECOSI, que reúnen a las cooperativas distribuidoras.

Esto busca reducir las asimetrías entre prestadores, modernizar las redes mediante la incorporación de tecnologías, digitalizar la información y facilitar la incorporación de energías renovables.

Desarrollo innovador

El trabajo comenzó con el desarrollo de un nuevo “Catálogo de Objetos Geográficos” de redes eléctricas, basado en el catálogo nacional de la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA), al que los equipos técnicos incorporaron nuevos objetos y características propias de la realidad provincial.

La aplicación habilita que cada prestador -EPEC y las 204 cooperativas eléctricas de la provincia- avance con el relevamiento de sus propios activos. A medida que se incorporen nuevos datos, la provincia construirá una representación cada vez más completa de la infraestructura eléctrica.

El caso de Villa del Rosario ilustra las posibilidades concretas que abre este tipo de digitalización: la cooperativa de esa localidad ya cuenta con su red completamente digitalizada y telemedida, lo que permite identificar automáticamente qué usuarios serán afectados ante un corte de energía y comunicarles el horario de restablecimiento del servicio.

«Córdoba es innovadora en ese aspecto. La digitalización, la telemedición y la tokenización de la energía resultan indispensables para el desarrollo de los nuevos mercados eléctricos provinciales y las nuevas modalidades de generación distribuida«, señaló Sergio Mansur, secretario de Planificación Energética.

Planificación y liderazgo

La estrategia provincial contempla tres etapas: la digitalización de toda la infraestructura mediante el relevamiento georreferenciado de los activos; la telemedición de subestaciones y medidores; y la tokenización de la energía, orientada a asignar trazabilidad a la energía generada y consumida.

En ese proceso, Energía Collect constituye una de las piezas fundamentales para construir la información que hace posible la transformación del sistema. Antes de monitorear una red, planificar sobre ella o incorporar nuevas tecnologías, es necesario saber con precisión qué infraestructura existe, dónde está y cómo está conformada.

La información geográfica adquiere valor cuando puede utilizarse para resolver problemas concretos: disponer de datos detallados sobre los activos permite realizar simulaciones, facilitar estudios eléctricos, planificar obras y detectar posibles deficiencias.

Esta iniciativa consolida el liderazgo de Córdoba en transición energética y refuerza el compromiso del Gobierno provincial con un modelo de desarrollo sostenible que prioriza las energías limpias, la participación comunitaria y la construcción de la información necesaria que hace posible la transformación tecnológica del sistema eléctrico provincial.

Para conocer más sobre este programa y la labor de la Secretaría de Planificación Energética, podés contactarte a través del e-mail: inteligenciaterritorial@cba.gov.ar o del teléfono: +54 9 351-4341691.