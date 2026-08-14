Avanzan en programas y proyectos destinados a fortalecer la calidad educativa

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y la Universidad Atlántida Argentina (UAA) firmaron un convenio marco de cooperación institucional para promover iniciativas conjuntas vinculadas con la formación pedagógica, la actualización profesional, la innovación educativa y la producción de conocimiento.

El acuerdo fue suscripto en el Centro Cívico del Bicentenario por el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, y el vicerrector académico de la Universidad Atlántida Argentina, Julián Parenti.

Sobre la importancia de esta articulación, Ferreyra expresó: “Este convenio nos permite sumar las capacidades y la experiencia de una institución universitaria para seguir fortaleciendo la educación de Córdoba. Como plantea nuestro gobernador Martín Llaryora, la articulación y el trabajo conjunto son fundamentales para generar más oportunidades, acompañar a nuestros docentes y mejorar los aprendizajes de los estudiantes en todo el territorio provincial”.

La firma establece un marco permanente de colaboración para desarrollar programas, proyectos e iniciativas de formación pedagógica y actualización profesional; capacitación continua; innovación educativa; investigación y asistencia técnica; producción y difusión de contenidos educativos y científicos; orientación vocacional; y vinculación entre las carreras universitarias y el sistema educativo provincial.

Julián Parenti, vicerrector académico de la Universidad Atlántida Argentina, destacó: “Somos una institución con 30 años de historia y un importante desarrollo en la región de la costa bonaerense. Estamos muy felices de celebrar este convenio, que consolida el trabajo que venimos realizando con Córdoba y nos permitirá desarrollar distintos proyectos, sumar esfuerzos y contribuir al mejoramiento de la calidad educativa de la provincia”.

Entre los principios que orientarán el trabajo conjunto se encuentran la cooperación institucional, la complementariedad, la calidad educativa, la innovación, la igualdad de oportunidades, el acceso al conocimiento y la generación de valor público para el sistema educativo y la sociedad.