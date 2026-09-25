Basquet Asociativo: Se completó la 8° fecha y Sp. Suardi es puntero e invicto

Por la octava fecha del Basquetbol Asociativo, victoria de SP. SUARDI en primera ante San Isidro 91-67, lo que permite continuar invictos y únicos líderes del Torneo Clausura

Resultados de la 8° Fecha

San Isidro 67- Sp. Suardi 91

El Ceibo 71- Unión San Gmo 83

Tiro Federal 79- Libertad 78

Devoto 85- San Jorge 79

Porteña 78- El Tala 79

Posiciones

Sp. Suardi 16– El Tala 15-Tiro Federal 13- San Isidro 13– Unión San Gmo 12– Devoto 11– Nueve de Morteros 10- Centro Social 10- El Ceibo 10- Libertad 10- Porteña 10– San Jorge 8.





Fecha 9

Jueves: Nueve de Morteros – Devoto

Viernes: Sp. Suardi- El Ceibo

Viernes: San Jorge – Centro Social



Lunes: Libertad – San Isidro

Martes: Unión – Porteña